Wie bereits berichtet kam es am Montag, 17.07.2023, am Riemer See zu einem Badeunfall eines 72-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nach erfolgreicher Reanimation anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der 72-Jährige ist an den Folgen des Badeunfalls am Donnerstag, 27.07.2023, im Krankenhaus verstorben.