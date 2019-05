Riemer See: Tödlicher Badeunfall

Am Samstag, 11.05.2019, gegen 19:35 Uhr, fand ein Spaziergänger eine in Bauchlage im Riemer See treibende Person auf. Die Person wurde umgehend aus dem See gezogen und er wurde sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.

Unter laufender Reanimation wurde die Person durch den mittlerweile verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um einen 62-jährigen Münchner handelte. Der Mann verstarb schließlich am 12.05.2019 im Krankenhaus.

Ursache des Ertrinkens dürfte vermutlich ein übermäßiger Alkoholkonsum gewesen sein. Im Blut des Verstorbenen wurde eine erhebliche Alkoholkonzentration festgestellt.

Zeugen des Vorfalls konnten bisher nicht ermittelt werden.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 12, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.