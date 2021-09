Riesenerfolg beim Löwenmarsch 2021: über 750.000,- Euro an Spenden für die Initiative „Learning Lions“ in Kenia!

Am 4. und 5. September machten sich 676 Wanderer – 200 mehr als im letzten Jahr – auf den Weg, um beim Löwenmarsch von Schloss Kaltenberg bis nach Hohenschwangau Spenden für das Hilfsprojekt Learning Lions in Afrika zu erwandern. Bei strahlendem Sonnenschein und in eiskalter Nacht legten die Teilnehmer insgesamt 49.351 Kilometer zurück und umrundeten damit in der Summe einmal den Erdball. Rund 100 Wanderer schafften dabei sogar die magische Maximaldistanz von 100 Kilometern am Stück.

„Ich marschiere für Afrika.“ Dieses Versprechen haben die 676 Teilnehmer des Löwenmarschs 2021 am 4. und 5. September eingelöst und dabei über 150.000 Euro an Spenden für das Hilfsprojekt Learning Lions gesammelt. Bayerns Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml, nahm als Schirmherrin am ersten Abschnitt des Löwenmarsches teil und übergab zum Start in Kaltenberg einen Spendenscheck der bayerischen Staatsregierung über 603.000,- Euro. Dieser sensationelle Rekordsumme von insgesamt über 750.000,- Euro ist eine grandiose Unterstützung für das Projekt „Learning Lions“ in Kenia, das auf Initiative von Prinz Ludwig von Bayern ins Leben gerufen wurde.

„Learning Lions“ ist ein Projekt, das junge Menschen in Kenia zu Programmierern, Grafik Designern oder im Bereich Medienproduktion ausbildet und ihnen so vor Ort eine Perspektive schafft, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und sich eine Zukunft in ihrer Heimat aufzubauen.In Turkana im Norden Kenias ist in den letzten Jahren ein ICT-Campus aus Förder- und Spendengeldern entstanden. Der Bau der Gebäude wurde im Frühjahr 2021 abgeschlossen und der Campus konnte mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen für mehr als 200 Personen in Betrieb gehen.

Nun können von den Spenden dringend benötigte neue Wohneinheiten gebaut werden. Außerdem soll eine Kita für bis zu 30 Kindern errichtet werden, wodurch auch jungen Müttern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Ausbildung und Arbeit fortzuführen.

Der Löwenmarsch führt über die Distanz von 100 Kilometern von Schloss Kaltenberg bis nach Schloss Hohenschwangau. Den Teilnehmern ist es dabei überlassen, ob sie sich an die gesamte Distanz wagen oder nur eine Teilstrecke in Angriff nehmen. Statt einer Startgebühr werben die Löwenmarsch-Teilnehmer Spenden von Bekannten, Freunden oder Unternehmen für jeden zurückgelegten Kilometer ein oder verpflichten sich selbst zu einer Spende. Die Organisation des Löwenmarsch inklusive der Verpflegung der Teilnehmer wird komplett von Sponsoren sowie von rund 100 ehrenamtlichen Helfern getragen, ohne die ein Event wie der Löwenmarsch gar nicht möglich wäre.



Prinz Ludwig zeigte sich nach dem Marsch hocherfreut über den Erfolg des diesjährigen Löwenmarschs, der zeigt, was möglich ist, wenn Menschen miteinander anpacken.

Wer möchte, kann die Learning Lions noch immer unterstützen.

Alle Infos auf www.löwenmarsch.de .