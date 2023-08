Ring zu eng – 90-Jährige bittet Feuerwehr um Hilfe

Weil sie ihren goldenen Ring nicht mehr vom Finger brachte, hat am Nachmittag eine Rentnerin in ihrer Not die Leitstelle gerufen.

Ihrer Schilderung nach zu urteilen, war der Finger nicht extrem geschwollen, sodass es sich nicht um ein medizinisches Problem handelte. Der Leitstellendisponent handelt pragmatisch, er bat die Dame, sich auf den Weg zur nahegelegenen Feuerwache zu begeben. Er verständige die Wachführung, dass in Kürze eine “Patientin” einträfe, der man doch auf dem kleinen Dienstweg helfen möge.

Als die 90-Jäjrige an der Feuerwache eintraf konnte sofort mit dem Eingriff begonnen werden. Leider funktionierte keiner der einschlägigen Tricks, einen Ring beschädigungsfrei vom Finger zu entfernen – das Ding saß bombenfest. Da auf einer Feuerwache nicht unbedingt filigranes Goldschmiedewerkzeug zur Verfügung steht, entschied man sich, mit Zustimmung der Dame, den Ring mit einer Beißzange zu öffnen.

Ob die Dame nun den Ring löten und weiten lässt und weiterhin trägt ist nicht bekannt. Auf jeden Fall war sie über die unkomplizierte Rettung sehr glücklich und bedankte sich ganz herzlich beim Einsatzpersonal.