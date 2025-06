RivaReno kommt nach München

Münchnerin eröffnet erstes RivaReno Deutschlands

Das köstliche Gelato aus Italien eröffnet am Dienstag, 3. Juni 2025, sein erstes Eis-Café in Deutschland, genauer gesagt im Münchner Glockenbachviertel – Klenzestraße 36, nur wenige Schritte vom Gärtnerplatz entfernt. Inhaberin ist die gebürtige Münchnerin Carolina Czwartek (41), die RivaReno vor sieben Jahren während eines Familienurlaubs in Florenz entdeckt hat. Sie war sofort hellauf begeistert. „Die sahnigen Sorten sind so cremig und samtig und die Sorbets so fruchtig – es ist das beste Eis, das ich bis jetzt gegessen habe.“ Der Gedanke, in ihrer Heimatstadt eine Filiale zu eröffnen, ließ die studierte Ernährungsberaterin nicht mehr los und Anfang letzten Jahres beschloss sie, ihren Traum zu verwirklichen.

Preisgekrönt, traditionell, erstklassige Qualität

Überzeugt haben sie die klaren Werte des mehrfach ausgezeichneten Gelatos: Intensiver, authentischer Geschmack und erstklassige Qualität. Es wird täglich frisch vor Ort und nur aus natürlichen Zutaten hergestellt. Keine künstlichen Geschmacksverstärker, keine Stabilisatoren und weniger Zucker als herkömmliche Eiscremes.

Cremig, frische Früchte – auch vegane Sorten

Die Münchnerinnen und Münchner dürfen sich freuen auf: Cremige Klassiker wie Vanille oder Schokolade mit viel Sahne und Milch von kleinen Bauernhöfen, fruchtige Sorbets mit bis zu 70 % frischen Früchten und immer vegan sowie außergewöhnliche Kreationen – die „RivaReno Spezialitäten“. Mango Lassi (Heera) etwa oder gesalzene Pistazie. Und Cremino Dark, ein köstlicher Mix aus dunkler Schokolade, Haselnussbutter und Pistanzien-soßenschichten – seit vielen Jahren im Sortiment, lange bevor die Dubai-Schokolade zum Trend wurde. Bei RivaReno München gibt es auch das Probier-Löffelchen und für die kleinen Gäste bis sechs Jahre, wenn sie möchten, eine kleine Bambini-Portion auf die Hand.

Münchner Konzept weltweit einzigartig

Das RivaReno in München hat ein weltweit einzigartiges Konzept. Denn hier wird es nicht nur die berühmten Eisspezialitäten geben, sondern auch viele weitere Köstlichkeiten. Carolina Czwartek: „Natürlich gibt es das Gelato zum Mitnehmen, doch gleichzeitig möchte ich hier einen Ort schaffen, an dem die Gäste gerne verweilen, sich mit Freunden und der Familie wohl fühlen. Auch auf ein kleines Frühstück vorbeikommen, einen Kuchen essen oder später auf einen Aperol Spritz.“ Overnight Oats und Porridge (auch vegan) stehen auf der Speisekarte, ebenso Chia-Pudding, griechischer Joghurt mit Topping (zum Beispiel frische Früchte und selbstgemachtes Granola), Waffeln und Crêpes, Croissants (gefüllt oder natur) sowie glutenfreie Croissants und Eiswaffeln. Eine eigene Kreation wird es auch geben, das Croigato – ein rundes Croissant, gefüllt mit einer Kugel Gelato nach Wahl.

Lokale Kooperationspartner

Wo immer möglich, setzt Carolina Czwartek auf lokale Kooperationspartner, die ihre Werte teilen. So kommt der Kuchen von Kuchentratsch, der sozialen Backstube in München, in der Omas und Opas ofenfrischen Kuchen backen. Erfrischungsgetränke liefert Aqua Monaco und der Kaffee stammt von der Yoanda Kaffeerösterei aus Wolfratshausen, einem fairen, sozialen und inklusiven Unternehmen. Ein ganzheitliches Konzept also, bei dem jeder – auch vegane oder glutenempfindliche Gäste – etwas finden dürfte.

Klenzestraße 36

80469 München

RivaReno Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag – 8 Uhr bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag – 10 bis 20 Uhr