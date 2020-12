Robbie Williams veröffentlicht Musikvideo zu “CAN’T STOP CHRISTMAS”

Robbie Williams versüßt uns das Weihnachtsfest mit seinem neuen humorvollen Video zu „Can’t Stop Christmas“.

Der Song ist eine fröhliche Version des traditionellen Weihnachtsliedes mit frechem Text, der sich auf das ungewöhnliche Jahr 2020 bezieht.

Unterlegt mit einer schwungvollen Melodie und Glockensounds wird er in dieser besonderen Zeit garantiert für heitere Stimmung sorgen.



Die neue Single entstand in Zusammenarbeit mit den Produzenten Guy Chambers und Richard Flack, mit denen Robbie Williams bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Williams nimmt im Song Bezug auf die ungewöhnlichen Gegebenheiten und Situationen des Jahres 2020:

Facetimes und Zooms, Socken und Desinfektionsmittel als perfekte Weihnachtsgeschenke, Online-Shopping und Social Distancing: „Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away.“

Robbie fängt Weihnachten 2020 für uns alle ein und verwandelt Angst in Hoffnung.

Die Single stammt vom digitalen Repack des #1 Weihnachtsalbums „The Christmas Present“.

Neben großartigen Coverversionen weltberühmter Weihnachtssongs im Duett mit berühmten Kollegen (u. a. Bryan Adams, Jamie Cullum, Rod Stewart, Tyson Fury und Helene Fischer)

befinden sich auf dem Doppelalbum auch zahlreiche Eigenkompositionen, die Williams in seinem langjährigen Songwriting-Partner Guy Chambers schrieb.

Mit dem Album landete Robbie Williams vergangenes Jahr sein 12. Nummer-eins-Solo-Album in Deutschland.

„The Christmas Present“ erhielt hierzulande mit über 150.000 verkauften Einheiten Gold-Status, die erste offizielle Single-Auskopplung „Time For Change“ erreichte 2019 #8 der deutschen AirplayCharts.

Jetzt legt Robbie Williams mit der nächsten weihnachtlichen Single nach.