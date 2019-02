Roboter-Experte leitet jetzt die Urologie in der München Klinik Bogenhausen

Seit März 2019 steht die Klinik für Urologie in Bogenhausen unter der Leitung eines neuen Chefarztes. PD Dr. med. Atiqullah Aziz wechselt von der Universitätsmedizin in Rostock nach München. An seiner neuen Wirkungsstätte legt er einen Schwerpunkt auf schonende minimalinvasive Eingriffe sowie auf die Chancen der roboterunterstützten Chirurgie. Die Klinik für Urologie in Bogenhausen behandelt bei Männern und Frauen Erkrankungen des Harntraktes sowie der Geschlechtsorgane und bietet damit die gesamte Versorgung von urologischen Erkrankungen an. Hierzu gehören die urologische Tumorchirurgie und Onkologie insbesondere der Prostata, die rekonstruktive Chirurgie des Harntraktes, die Beckenbodenchirurgie, die Behandlung von Steinleiden und Inkontinenzleiden.

„Krankenhaus mit großer Dynamik“

Die enorme Dynamik des Standorts haben den Experten für Prostata- und Harnblasenkrebs sofort begeistert: „Die München Klinik Bogenhausen gehört deutschlandweit zu den Top Kliniken. Die Anschaffung des OP-Roboters und die zügige Fertigstellung des Erweiterungsbaus ermöglichen uns, Patienten in einem hochmodernen OP-Trakt zu behandeln.“ Der Ausbau der München Klinik Bogenhausen wird 2022 abgeschlossen sein und bietet dann mehr Raum für Spitzenmedizin.

Werbung / Anzeige

Von der Ostsee zurück an die Isar

Nach dem Medizinstudium mit Promotion in Göttingen habilitierte sich Dr. Aziz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hier arbeitete der Facharzt für Urologie unter anderem an der renommierten Martini-Klinik, die auf Prostatakrebs spezialisiert ist. Seit 2017 ist er als Oberarzt am Universitätsklinikum Rostock tätig. Zu seiner besonderen Expertise gehören roboterunterstützte Eingriffe. Der Mediziner interessiert sich besonders dafür, wie bei größeren chirurgischen Eingriffen die Lebensqualität von Krebspatienten insbesondere mit Blick auf Potenz und Kontinenz erhalten wird. Sein Anspruch an die Tätigkeit in der München Klinik Bogenhausen ist hoch: „Ich möchte in der Klinik für Urologie Medizin auf universitärem Niveau anbieten. Das Wohl meiner Patientinnen und Patienten liegt mir am Herzen. Mit meinem Team möchte ich daher einen Beitrag zur exzellenten Gesundheitsversorgung in meiner Heimatstadt leisten“, so Dr. Aziz.

Wer wissen möchte, für welche medizinischen Entwicklungen sich der neue Chefarzt Dr. Aziz interessiert, kann ihm auch auf Twitter folgen: @atiqullah_aziz.