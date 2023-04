ROCK ANTENNE Open Air am Showpalast – erster Special Guest bestätigt!

Open Air mit Festival Flair – am 01. Juli 2023 findet die erste Ausgabe des „ROCK ANTENNE Open Air am Showpalast“ statt – Konzerte, Biergarten, Foodtrucks, Show Cooking, Tattoo-Artists, Aussteller-Stände uvm. – GOTTHARD als Headliner mit am Start –

schwedische Hard-Rock Band ECLIPSE nun als erster Special Guest bestätigt

München, März 2023 – Nachdem kürzlich das ROCK ANTENNE Open Air am Showpalast mit GOTTHARD als Headliner, der Moderation von THOMAS METAL MOSER von ROCK ANTENNE und vielen weiteren unterhaltsamen Aktionen und Highlights angekündigt wurde, können wir heute bereits den ersten Special Guest bestätigen: es ist niemand geringeres als ECLIPSE.

Eclipse sind einer der Vorreiter der neuen Welle schwedischer Hard Rock Bands und konnten mit ihrem aktuellen Album Wired an den großen Erfolg des Vorgängers Paradigm und der Hitsingle Viva La Victoria anschließen. Rund 30 Millionen Streams, hunderte von Auftritten, darunter Wacken, Monsters Of Rock, Cruise und Rock Fest Barcelona sowie gemeinsame Auftritte mit den Scorpions, Aerosmith und zuletzt My Chemical Romance und demnächst Def Leppard und Mötley Crüe sowie eine kürzlich absolvierte Australien-Tournee sprechen eine deutliche Sprache.

Ein kleiner Vorgeschmack mit Viva La Victoria: https://www.youtube.com/watch?v=M-EvFAx0OsE

Der erste Special Guest ist nun angekündigt, das Festival-Feeling wird immer größer. Seid gespannt, es folgen bald weitere News. Ein zweiter musikalischer Special Guest, aber auch detailliertere Informationen zu allen weiteren Attraktionen, die bereits angeteasert wurden. Macht euch bereit für ein Open Air Highlight der besonderen Art – Vorfreude pur!

Das Gelände vor dem Showpalast München erlebt mit dem ROCK ANTENNE Open Air eine Premiere, welche die externe kommerzielle Nutzung der Freifläche in dieser Form angeht. Aufgrund der vorhandenen örtlichen Gegebenheiten ist das Gelände des Showpalasts die ideale Fläche, um eine neue Veranstaltungsreihe nachhaltig aufzubauen. Die direkte U-Bahn Anbindung durch die U6, den P&R Parkplatz Fröttmaning, die Parkhäuser der Allianz Arena und Auffahrten auf zwei Autobahnen (A9 und A99) machen die Location für alle Besucher:innen gut erreichbar.

Auch wenn die Musik im Vordergrund steht – was wäre ein Festival ohne die entsprechende Verpflegung? Auf der gesamten Fläche finden sich zahlreiche kulinarische Angebote, Show Cooking und verschiedenste Foodtrucks, die das Herz eines jeden Genießers höherschlagen lassen. Die Spezialitäten können ganz entspannt im festivaleigenen Biergarten verspeist werden.

Als Special Event gibt es außerdem die Möglichkeit sich vor Ort tätowieren zu lassen. Hochkarätige Tattoo Artists stehen an diesem Tag zur Verfügung, um langersehnte Tattoo-Wünsche zu erfüllen. Beim Flanieren auf dem Gelände kann man sich bei verschiedenen Aussteller-Ständen über deren neuste Produkte erkundigen.

Bikers Welcome! Ein kostenloser Parkplatz steht allen Bikern zur Verfügung.

Wenn es in Sachen Swiss Rock eine sichere Bank gibt, heißt sie GOTTHARD. Vor 28 Jahren im Tessin gestartet, kann man den Multiplatin-Rockern längst Weltklasse attestieren. Mit 16 No.1-Alben, mehr als drei Millionen verkauften Platten weltweit so wie globalen Awards und Ehrungen, könnten sich die Herren Maeder, Leoni, Lynn, Scherer und Mezzodi theoretisch mal locker machen. Aber keine Chance: Auch nach weit über 2000 Liveshows auf dem gesamten Planeten und unzähligen Headliner-Touren sind GOTTHARD kein bisschen müde. Ihr aktuelles Studio-Album heißt schlicht #13 und spätestens nach 13 Sekunden Musik ist klar – mehr Worte sind bei diesen 13 Tracks auch unnötig. Diese Band hat weiterhin eine Überdosis Rock im Tank.

Global Concerts Geschäftsführerin, Andrea Blahetek-Hauzenberger: „Aufgrund der seit mehreren Jahren vergeblichen Suche nach alternativen Freiflächen in München für Open Air Veranstaltungen im Bereich bis zu 5.000 Besuchern, freuen wir uns die Freifläche des Showpalasts München in Fröttmaning als geeignete Fläche gefunden zu haben. Die erste Ausgabe des kleinen Open Air Festivals in Kooperation mit ROCK ANTENNE, bietet eine einzigartige Kombination von guter Musik, Unterhaltung und leckerem Essen. Mit der Premiere im Jahr 2023 planen wir dieses langfristig in den Kulturkalender der Stadt einzugliedern.“

ROCK ANTENNE OPEN AIR AM SHOWPALAST:

01.07.2023

Beginn: 15 Uhr

SHOWPALAST MÜNCHEN

Hans-Jensen-Weg 3 | 80939 München | U6 Fröttmaning

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 040 – 2372 400 30 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen wie München Ticket und Eventim erhältlich.