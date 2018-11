ROCK MEETS CLASSIC 2019 mit großem Orchester & Rockband am 01.03.2019 Olympiahalle München

„The Boys Are Back In Town“ THIN LIZZY feiern ihr 50-jähriges Jubiläum beim Rock und Klassik-Spektakel – ANNA MARIA KAUFMANN als Special Guest bestätigt – am 1. März 2019 macht die Show Station in München

„The Boys Are Back In Town“! Drei Jahre nach ihren begeisternden Auftritten bei Rock Meets Classic kehren THIN LIZZY für die zehnte Ausgabe des Rock und Klassik-Spektakels am 01. März 2019 in die Münchner Olympiahalle zurück. Ebenfalls bestätigt ist Weltstar ANNA MARIA KAUFMANN als Special Guest.

Werbung / Anzeige

Neben den bereits seit einigen Wochen bestätigten Ian Gillan von Deep Purple, Kevin Cronin von Reo Speedwagon, Mike Reno von Loverboy sowie den Glamrockern Andy Scott und Peter Lincoln von The Sweet stoßen nun auch Scott Gorham und Ricky Warwick von Thin Lizzy sowie Anna Maria Kaufmann zum Line Up.

Der legendäre Gitarrist Scott Gorham (67) und sein charismatischer Sänger Ricky Warwick (52) haben 2019 selbst auch einen ganz großen Grund zu feiern: 50 Jahre Thin Lizzy! Fünf Jahrzehnte voller Hits wie „The Boys Are Back In Town“, „Jailbreak“ oder „Still In Love With You“ – die Fans von Rock Meets Classic dürfen sich 2019 auf ganz große Klassiker der Rockgeschichte freuen.

„Die Freude ist ganz unsererseits“, erklärt Scott Gorham, der 1974 für Gary Moore bei Thin Lizzy einstieg. „Wir hatten bei der RMC Tour 2016 eine großartige Zeit. Es ist eine Ehre für uns, dass wir gebeten wurden, 2019 wieder dabei zu sein – ganz besonders, weil wir nächstes Jahr mit Thin Lizzy unser 50-Jähriges begehen.“

Mat Sinner, der Musikalische Leiter von Rock Meets Classic betont: „Was könnte es Schöneres geben, als auf der Rock Meets Classic Jubiläumstour 2019 auch die beiden 50-jährigen Bandjubiläen von Thin Lizzy und The Sweet zu feiern?! Zwei legendäre Bands, die uns alle musikalisch beeinflusst haben.“

Sinner weiter: „Scott Gorham und Ricky Warwick waren auf ihrer ersten RMC Tournee menschlich wie musikalisch eine große Bereicherung und gehören seitdem zum engen Kreis der RMC Family. Es war auch ein großer Wunsch der Band, dass wir diese grandiose musikalische Kombination noch einmal auf die Bühne bringen – und dieses Mal 100%ig mit „Whiskey In The Jar“ wie uns Scott Gorham bestätigte. Wir freuen uns riesig auf Thin Lizzy und den Spirit von Phil Lynott.“

Anna Maria Kaufmann ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten Sängerinnen. Im Laufe ihrer Karriere bewegte sie sich zwischen Musical, Operette und Pop. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und ihrer einfühlsamen Stimme begeistert die kanadische Sopranistin seit über zwei Jahrzehnten weltweit ein Millionenpublikum und gehört damit zu den großen Stimmen unserer Zeit. Sie konzertierte weltweit auf den bedeutendsten Bühnen.

1990 gelang ihr mit einer einzigartigen Darbietung der „Christine“ im Musical-Klassiker „Phantom der Oper“ an der Seite von Peter Hofmann der internationale Durchbruch. Seitdem überzeugt die Ausnahmekünstlerin mit einem breitgefächerten Repertoire aus Musical, Oper und Operette. Ihre Stimme lässt Klassik und Rock zu einer kunstvollen Einheit verschmelzen und ist daher die perfekte Ergänzung für die Rockshow des Jahres.

„Es freut mich sehr kommendes Jahr bei der Rock meets Classic Tournee dabei zu sein!“ erklärt Anna Maria Kaufmann. „Gemeinsam mit echten Rock-Legenden spiele ich Rock-Klassiker im klassischen Gewand und bin schon jetzt sehr aufgeregt, mit solchen Legenden wie Ian Gillian von Deep Purple, Kevin Cronin von REO Speedwagon, Mike Reno von Loverboy, Sweet & Thin Lizzy die Bühne zu teilen. Besorgt euch Tickets, das wird großartig! I love it, I am so happy – this is a dream come true for me!“

Mat Sinner kommentiert: „Unser Team freut sich unglaublich auf den Weltstar Anna Maria Kaufmann und die Spannung ist groß zum ersten Mal eine bedeutende Persönlichkeit der klassischen Musik und des Musicals begrüßen zu dürfen, die Rock meets Classic und unserer Jubiläumstour eine weitere zusätzliche musikalische Dimension geben wird. Willkommen Anna Maria in der Rock meets Classic Family!“

München-Termin:

01.03.2019 Olympiahalle

Beginn: 20 Uhr

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.myticket.de, www.ticketmaster.de und www.tourneen.com sowie per Telefon unter 089 49009449 oder unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf).