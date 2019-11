Rock Meets Classic 2020 – Robert Hart als Special Guest bestätigt

Die Rockshow des Jahres geht in die nächste Runde – am 08.03.2020 in der Münchner Olympiahalle – Robert Hart als Special Guest bestätigt

Nachdem bereits die Fortsetzung der erfolgreichen Konzertreihe sowie einige Top-Künstler bekannt gegeben wurden, kann nun ein weiteres Highlight der Tour 2020 verkündet werden. Am 08. März 2020 macht die Rockshow Halt in der Münchner Olympiahalle.

Kult-Rocker Alice Cooper („School´s Out”, „Poison“) als Hauptact! Dazu Joyce „Baby Jean“ Kennedy, die Sängerin von Mother´s Finest („Baby Love“)! Außerdem Britanniens beste LiveRocker Thunder! Das Line-Up der Rock meets Classic Tour 2020 liest sich ausnehmend gut….

Und jetzt wurde ein weiteres Highlight der 11. Ausgabe von Rock meets Classic bestätigt: Robert Hart, der aktuelle Sänger der Manfred Mann´s Earth Band und ehemalige Shouter der legendären Bad Company, wird als Special Guest das Publikum begeistern.

Mat Sinner, der musikalische Leiter von RmC zur Verpflichtung von Robert Hart: „Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen der großartigsten Classic Rock-Sänger überhaupt freuen. Robert hat unlängst auf einem privaten Konzert gesungen – und uns mit seinem Auftritt förmlich umgehauen. Wenn er Earth Band Klassiker wie „Mighty Quinn“ oder „Davis On The Road Again“ singt, ist das einfach nur mitreißend.“ Sinner weiter: „Und da Robert in den 90er Jahren für die großen Bad Company gesungen hat, dürfen sich unsere Zuschauer auch hier auf einen Super-Hit der Band freuen.“

Hart selber sagt: „Ich freue mich jetzt schon sehr auf März 2020, wenn ich mit Rock meets Classic auf Tour komme.“

München-Termin: 08.03.2020 Olympiahalle Beginn: 19 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de