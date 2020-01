Rock That Swing Ball 2020 – 22.02.2020 Deutsches Theater München

Eine Zeitreise in die Swingin’ 40s und Rockin’ 50s mit mitreißender Livemusik zum Tanzen in einer grandiosen Kulisse – das ist der Rock that Swing Ball. Top Bands und DJs spielen Swing, Jazz, Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll und begleiten spektakuläre Turnier- und Showeinlagen der Profis. Dieser Abend ist also nicht nur hörens-, sondern auch absolut sehenswert!

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr | Mode der 20er bis 50er oder elegant | Hot Gravel Eskimos, FunTasten, u.v.m. |

Tickets: www.muenchenticket.de

Derzeit keine Tickets mehr (Stand 08.01.2020)