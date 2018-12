Rock the Ballet X – 10th Anniversary Tour 12.02. – 17.02.2019 Prinzregententheater München

Mehr Energie, mehr Tänzer und ganz neue Songs: Die Show „Rock the Ballet“ feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Idee ist so einfach wie genial: Zu Rock- und Pop-Songs bewegen sich Tänzer von Weltklasse vor aufregenden Videoprojektionen und stellen das Ballett so im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Die „Bad Boys of Dance“ aus New York erzählen Geschichten – ohne Worte, dafür in einer Tanz-Performance, die ihresgleichen sucht. In einer Mischung aus klassischem Ballett, Hip-Hop, Jazz- und Stepptanz riss die Truppe schon kurz nach ihrer Gründung das New Yorker Publikum von den Sitzen. Getrieben von der Idee, den klassischen Tanz neu aufzumischen und aus Ballett- und Tanzaufführungen mitreißende Showerlebnisse zu machen, kreierten Rasta Thomas und Adrienne Canterna „Rock the Ballet“. Basis der Idee: die Bad Boys of Dance, coole Kerle, die es einfach drauf haben. Sexy und unterhaltsam wie ein Pop-Konzert sollte Ballett sein, für ein junges Publikum. Heraus kam eine ebenso explosive wie geniale Mischung, eine multimediale Tanz-Performance, die das Publikum in ihren Bann zieht: „Dance at its best!“, so die New York Times.

Bad Boys of Dance

Rasta Thomas, Director

Adrienne Canterna, Künstlerische Leiterin & Choreographie

Dieter Bucco, Lighting Designer

Grace Buckley, Ballettmeisterin

William Cusick, Video Designer & Director

Joshua Hardy, Free Artist & Video Designer

Lutin Tanner Lighting Designer & Production Stage Manager

