Rodelunfall im Riemer Park: 6-Jähriger verletzt und bewusstlos – Täter flüchtig

Am Sonntag, 17.01.2021, gegen 17:25 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein

Kind beim Schlittenfahren, im Riemer Park, verletzt wurde. Vor Ort konnte in Erfahrung

gebracht werden, dass sich der 6-Jährige am Fuße des Hügels im Park aufhielt. Er stand

dort am Ende einer ca. drei Meter breiten und ca. 100 Meter langen Eisbahn. Eine bislang

unbekannte Person rutschte dort hinunter und kollidierte mit ihm.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 6-Jährige am Kopf verletzt und verlor vor Ort das

Bewusstsein. Die unbekannte Person verließ nach dem Zusammenstoß die Örtlichkeit,

ohne sich um den bewusstlosen Jungen zu kümmern. Der Vater des 6-Jährigen war zum

Unfallzeitpunkt vor Ort, hatte den Zusammenstoß jedoch nicht mitbekommen.

Durch den Rettungsdienst wurde der verletzte 6-Jährige in ein Krankenhaus zur

stationären Behandlung gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchener Verkehrspolizei.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu mehreren Beinaheunfällen, daher

wurden die sich vor Ort befindlichen Personen angewiesen das Herunterfahren zu

beenden.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu der

unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando,

Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu

setzen.