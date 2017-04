Rodrigo Y Gabriela für eine exklusive Show in München

Als das mexikanische Gitarrenduo bestehend aus Rodrigo Sánchez und Gabriela Quintero vor zehn Jahren »Rodrigo Y Gabriela« veröffentlichte, schrieb es gleich Musikgeschichte und platzierte in seiner Wahlheimat Irland zum ersten Mal in der Chartgeschichte ein Instrumentalalbum auf Platz 1. Das lag mit Sicherheit nicht am stechenden Blick des Reptilienauges, das vom Cover starrt, sondern am mitreißenden Sound der beiden, der einen schon mit dem ersten Stück “Tamacun“ in einen Rausch aus Soli und perkussiven Elementen zieht und der einem bis zum Closer „PPA“ kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Hilfreich war sicher auch, dass Damien Rice sie für sich entdeckte und in sein Vorprogramm einlud. Rodrigo Y Gabriela wissen, dass sie diesem Album viel zu verdanken haben und deshalb begeben sie sich diesen Sommer auf eine Tour, um das zehnjährige Jubiläum der Platte live zu feiern. Einen Stopp legen sie dabei auch in München ein und zwar hier:

05.07.2017 München – Freiheiz

Einlass 19.30Uhr | Beginn 20.30Uhr | Eintritt: 30,-EUR zzgl. VVK Geb.

Im VVK ab sofort