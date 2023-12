Rolltreppenerneuerung am Odeonsplatz abgeschlossen – U4/U5 halten ab Donnerstag wieder regulär

Die Arbeiten zum Austausch der drei Fahrtreppen am Odeonsplatz, die den Bahnsteig der Linien U4 und U5 mit dem Zwischengeschoss verbinden, werden heute abgeschlossen. Mit Betriebsbeginn am morgigen Donnerstag, 21. Dezember, halten die Züge in beiden Richtungen wieder regulär am Odeonsplatz.

Aus Sicherheitsgründen sowie zur Lagerung von Bauteilen musste der nördliche Bahnsteig während der Bauarbeiten gesperrt werden, die Züge konnten daher in den letzten Wochen den Bahnhof Odeonsplatz nur in Fahrtrichtung Arabellapark bzw. Neuperlach Süd bedienen.

In diesem Jahr haben SWM und MVG insgesamt 25 Fahrtreppen erneuert, in den meisten Fällen funktioniert dies ohne Einschränkungen im U-Bahnbetrieb.

Die genaue Lage und der Betriebsstatus von Aufzügen und Rolltreppen ist auf der Webseite www.mvg-zoom.de abrufbar.