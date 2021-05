Roncalli feiert 45-jähriges Jubiläum trotz Corona-Pandemie

Morgen wird das Circus-Theater Roncalli 45 Jahre!

45 Jahre Roncalli – wer hätte gedacht, dass so ein Jubiläum ohne Applaus, ohne Vorhang und Scheinwerferlicht, mitten in eine Pandemie fällt. Was am 18. Mai 1976 auf der Hofgartenwiese in Bonn seine Uraufführung feierte, ist noch heute eine feste Größe in der internationalen Entertainmentbranche. Egal ob in Köln, München, Berlin, Wien, Sevilla, Kopenhagen oder Moskau. Roncalli begeistert das Publikum mit seiner Mischung aus Nostalgie und Moderne. Außer im Jahr 2020 und bis jetzt auch 2021. Roncalli- Gründer und Direktor Bernhard Paul: „Wir freuen uns schon sehr darauf unser Publikum endlich wieder begeistern zu dürfen. Wann das genau sein wird, können wir aufgrund der anhaltende Pandemie noch nicht sagen. Bleiben Sie gesund und bis bald in Ihrem Circus-Theater Roncalli.“

Das Gesamtkunstwerk

Roncalli – ein Circuswunder, das 1976 begann und seit den frühen 1980er Jahren weltweit eine Renaissance des Circus auslöste. Fortan war Roncalli Vorbild und Leuchtturm für alle, die Circus als Kunstform und Kulturgut begriffen. Ein nicht unwesentlicher Teil des Erfolgs verdankt sich dabei dem unbändigen Willen des Bewahrers Bernhard Paul. Er, der seit über vier Jahrzehnten unzählige historische Circuswagen, Requisiten, Kostüme, Zeltanlagen und Alltagskultur mit großer Leidenschaft sammelt und restauriert, schuf damit ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Wer allerdings glaubt, der romantische Blick auf die Vergangenheit verschleiert den Blick in die Zukunft, der irrt. Roncalli war seit jeher immer auch Innovator. Als erster Circus verzichtete Roncalli gänzlich auf Tiere und ist der erste plastikfreie Circus. Mit der ersten kreisrunden Holografie in einer Manege, schrieb Bernhard Paul 2018 Circusgeschichte. Die Neuigkeit ging kurz darauf um die Welt.

Das Circus Theater Roncalli wurde als Finalist des deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 prämiert und steht für einzigartige und poetischen Unterhaltung mit Artisten, Clowns und nostalgischen Wagen. Die Shows werden auf innovativer Weise mit moderner Bühnen-, Licht- und Holographietechnik inszeniert und begeistern seit 45 Jahren Millionen von Zuschauern. Darüber hinaus veranstaltet das Entertainment- Unternehmen mit seinen 200 Mitarbeitern zahlreiche Events für Firmen, gastiert auf Kreuzfahrtschiffen, veranstaltet Sondershows wie die Höhner Rockin‘ Roncalli Show und inszeniert seit über 20 Jahren den historischen Weihnachtsmarkt in Hamburg vor dem Rathaus. Neben dem Zirkus gehört auch Roncalli’s Apollo Varieté Theater in Düsseldorf. Das Roncalli Grand Café in Hamburg komplettiert das Portfolio der Kölner Unternehmensgruppe von Direktor Bernhard Paul.