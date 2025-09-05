Roncalli mit neuem Programm ARTistART ab 24. Oktober 2025 in München

Bald ist wieder Roncalli-Zeit in München! Vom 24. Oktober bis 7. Dezember 2025 gastiert Roncalli, der – laut Andy Warhol – „wundervollste Circus der Welt“, mit Bernhard Pauls neuestem Meisterwerk ARTistART im Werksviertel. Sie sind herzlich eingeladen zu einem persönlichen Gespräch mit dem Circusgründer, Weltenbummler und Genre-Sprenger, der Circusgeschichte geschrieben hat. Ein Gespräch über Genregrenzen, künstlerischen Austausch und nicht zuletzt über die Kraft der Inspiration.

Nach fast 50 Jahren Roncalli zeigt Paul in seinem neuen Programm ARTistART eine

Hommage an all die Künstlerinnen und Künstler, die ihn beeindruckten, inspirierten und

begleiteten. Beim Pressetermin wird auch seine Tochter Lili Paul-Roncalli dabei sein. Die

Artistin, die für ihre Projekte durch die ganze Welt reist, ist glücklich, nun in ihrer Geburtsstadt

München zum ersten Mal mit ihrer neuen Darbietung – einer Hommage an den

katalanischen Künstler Salvador Dalí – aufzutreten.

Vom 24. Oktober bis 7. Dezember 2025 gastiert das Circus-Theater Roncalli mit seinem weißblauen Zeltpalast wieder im Werksviertel in München. Mit im Gepäck: Bernhard Pauls neuestes Meisterwerk „ARTistART“. Das Circus-Theater präsentiert seinen Gästen die wohl magischste Hommage an die Kunstwelt, die ein Circus je geboten hat. In dem – laut Andy Warhol – „wundervollsten Circus der Welt“ verneigen sich die Roncalli-Künstler vor Größen wie Frida Kahlo oder Keith Haring und entführen ihre Gäste dabei auf eine poetische Reise ins Manegenrund. Wenn Kunst auf Zirkus trifft, entsteht eine magische Fusion aus atemberaubender Artistik, charmanter Clownerie und der typischen Roncalli- Atmosphäre.

Von Deutschland in die Welt

Seit der Uraufführung 1976 steht der Name Roncalli für die Erneuerung der Circuskunst und für kreative künstlerische Impulse weit über die Manege hinaus. Der internationale Durchbruch gelang dem Circusgründer Bernhard Paul mit seiner innovativen Inszenierung „Die Reise zum Regenbogen“, die 1980 in Köln Premiere feierte. Seitdem begeistert der „Erneuerer der Circuskunst“ (Herald Tribune) mit seinen künstlerischen Konzepten, die Nostalgie und Moderne erlebbar machen, sein Publikum auf der ganzen Welt, von Köln über München bis nach Wien, Sevilla, Kopenhagen, Moskau oder New York. Auszeichnungen wie das Deutsche Verdienstkreuz, der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen und der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigen das langjährige Engagement Bernhard Pauls für die Circuswelt. Was mit einem Jugendtraum und einem ausrangierten Circuswohnwagen begann, hat sich in den vergangenen knapp fünf Jahrzehnten zu einem Live-Entertainment-Unternehmen entwickelt, das weltweit bewundert wird. 80 historische Wagen, nostalgische Foodtrucks sowie rund hundert Mitarbeiter, bestehend aus Artisten, Musikern und Requisiteuren, sorgen für das typische Roncalli-Flair. Internationale Spitzenartisten und hochkarätige Clownerie verzaubern die Gäste. 1.316 Personen finden in dem ikonischen Zelt Platz. Über 10.000 LED-Lichter und Messinglampen tauchen die gesamte Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht. Seit 2018 ist das Circus-Theater Roncalli tierfrei.

Von New York nach München

Mit überwältigendem Erfolg verzauberte Roncalli im Winter 2023 erstmals das Publikum in der US-Metropole New York: Über 100.000 Zuschauer sahen die Show im Big Apple Circus neben der Metropolitan Opera und ließen sich von ‚Der Reise zum Regenbogen‘ in ihren Bann ziehen. Unter ihnen Stars wie Robert De Niro, Scarlett Johansson und Isabella Rossellini. Einige der New Yorker Artisten werden auch dem Publikum in München eine bunte Mischung aus Clownerie, Tanz, Live-Musik und spektakulärer Spitzenartistik bieten: Spektakulär, mitreißend und poetisch! Den Rahmen für das einzigartige Spektakel bildet das Roncalli Royal Orchestra unter der langjährigen Leitung von Georg Pommer, seit 47 Jahren fester Bestandteil der Roncalli Traumwelt. So entsteht der einzigartige Roncalli-Zauber!

Circus-Theater Roncalli in München

24.Oktober bis 7. Dezember 2025 – im Werksviertel-Mitte, neben dem Riesenrad Umadum

Kartenservice

Tickets für das Gastspiel in München sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen,

unter www.roncalli.de, über die Ticket-Hotline +49 (0) 89 – 212 319 44 sowie (ab 24. Oktober) vor Ort an der Circuskasse erhältlich.