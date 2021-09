Rucksack aus Gepäckablage gestohlen – Dieb erbeutet Fotoequipment im vierstelligen Wert

Eine/e unbekannter Täter/in hat am Mittwochnachmittag (22. September) in einem ICE von Hamburg nach München Fotoequipment und ein I-Pad im Wert von rund 4500 Euro erbeutet.

Der 37-jährige Eigentümer befand sich im ICE auf der Fahrt von Hamburg nach München und stellte seinen Kamerarucksack mit dem wertvollen Inhalt, neben dem Fotoequipment auch ein I-Pad, über sich auf der Gepäckablage ab. Als er gegen 16 Uhr die Zugtoilette aufsuchte und der Rucksack unbeaufsichtigt war, nutzte ein Langfinger die Gelegenheit um zuzuschlagen. Der Bestohlene erstatte bei Ankunft am Münchner Hauptbahnhof Strafanzeige bei der Bundespolizei. Diese führt nun die Ermittlungen wegen Diebstahl.

Die Münchner Bundespolizei mahnt Reisende zur Vorsicht:

Behalten Sie Ihr Gepäck stets im Auge

Lassen Sie sich nicht ablenken

Seien Sie überall wo Sie Einblick, z.B. in Ihre Geldbörse gewähren besonders vorsichtig

Seien Sie auch bei Hilfsangeboten, z.B. beim Einsteigen und Gepäck in den Zug tragen, stets wachsam

Und wenn’s doch passiert?

Zeigen Sie jeden Diebstahl schnellstmöglich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle an. In allen größeren Bahnhöfen können Sie Ihre Anzeige bei Dienststellen der Bundespolizei aufgeben. Nur so können ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden.