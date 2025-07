Rudelsingen am 14.7. auf dem Tollwood Sommerfestival mit Pfarrer Schießler

Am 14. Juli um 19 Uhr begrüßt Pfarrer Rainer Maria Schießler zum Abschluss der Rudelsingen-Reihe auf dem Tollwood Sommerfestival – Eintritt frei

MÜNCHEN. Pfarrer Rainer Maria Schießler macht Mut – passend zum Motto des Tollwood Sommerfestivals „Mut und Machen“. Am 14. Juli um 19 Uhr begrüßt er alle Mitsingenden zum letzten Rudelsingen dieses Sommerfestivals. Rainer Maria Schießler möchte andere anregen, mutig zu sein, „vor allem, wenn es darum geht und notwendig ist, aufzustehen gegen Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit, Rassismus, Vorurteile Demagogie und Fremdenhass.“ Er, der nicht nur Pfarrer, sondern auch Kabarettist ist, macht in seiner gewohnt spitzzüngigen Art ganz viel Mut. Das Rudelsingen findet bei gutem Wetter im Amphitheater statt, bei Regen in der Half Moon Bar. Der Eintritt ist frei.

Im direkten Anschluss an die Einführung verwandelt sich das Publikum zum letzten Mal für diesen Tollwood-Sommer in einen großen, bunten Chor. Die Songs? Querbeet durch Pop, Rock und Schlager – moderne Hits und zeitlose Klassiker, die jeder kennt. Niemand muss Profi sein: Ob geübt oder einfach aus Freude am Klang – alle sind willkommen, mitzusingen. Für den musikalischen Rahmen sorgen Ulric Wurschy und Volker Becker, die mit Gitarre und Keyboard sicher durch das Repertoire führen. Der Eintritt zum Rudelsingen und auf das Festivalgelände ist frei – einfach vorbeikommen, mitsingen, mitfühlen!

