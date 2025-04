Rückblick auf das 19. ACM-Oldtimertreffen „Unter der Bavaria“ 2025

Der Automobil-Club München (ACM) blickt stolz auf ein erfolgreiches 19. Oldtimertreffen „Unter der Bavaria“ auf der Münchner Theresienwiese zurück. Im Rahmen des 59. Münchner Frühlingsfestes versammelten sich erneut zahlreiche Liebhaber historischer Fahrzeuge, um ihre automobilen Schätze einem begeisterten Publikum zu präsentieren.

Zahlreiche Teilnehmer aus München, Bayern und darüber hinaus reisten mit ihren gepflegten Oldtimern an. Vom seltenen Vorkriegsfahrzeug über elegante Sportwagen bis hin zu charmanten Alltagsklassikern und imposanten amerikanischen Chromschlitten reichte die Vielfalt der ausgestellten Fahrzeuge. Besonders erfreulich war das große Interesse vieler junger Besucher, die den Austausch mit den Besitzern suchten und so Einblicke in die faszinierende Technik und Geschichte der automobilen Kulturgüter erhielten.

Um die besondere Atmosphäre des Treffens zu bewahren, waren ausschließlich Fahrzeuge bis Baujahr 1995 zugelassen. Die Zufahrt über den Esperantoplatz war von 9:00 bis 14:00 Uhr geöffnet, bevor die Veranstaltung um 16:00 Uhr ihren offiziellen Abschluss fand.

Ein besonderes Highlight war die Sonderausstellungsfläche, auf der ausgewählte Raritäten und außergewöhnliche Klassiker präsentiert wurden. Historische Feuerwehrfahrzeuge sowie Einsatzfahrzeuge der Münchner Polizei ergänzten das Bild und begeisterten nicht nur Technikfreunde. Der ADAC stellte zudem seinen historischen Informations- und Betreuungswagen von 1962 aus, was bei den Besuchern auf großes Interesse stieß.

Auch renommierte Restaurationsbetriebe waren vertreten und standen den Oldtimerfreunden für Fachgespräche zur Verfügung.

Viele Gäste nutzten nach dem Oldtimertreffen die Gelegenheit, das nahegelegene Münchner Frühlingsfest zu besuchen, um den Tag bei kulinarischen Spezialitäten und ausgelassener Stimmung ausklingen zu lassen.

Der Automobil-Club München bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern, Unterstützern und Besuchern für ihre Begeisterung und freut sich bereits auf das Jubiläumstreffen im kommenden Jahr!