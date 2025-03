Rücksichtnahme in Bus und Bahn: Neue Ansage „Lautsprecher aus – Kopfhörer an“ bei der MVG

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) führt eine neue Ansage ein, die für mehr Rücksichtnahme im öffentlichen Nahverkehr wirbt. Sie lautet: „Liebe Fahrgäste, hier im Fahrzeug gilt: Lautsprecher aus – Kopfhörer an. Damit alle nur das hören, was sie hören möchten. Danke. Please use your headphones. Thank you.“

Die Ansage ist in den Bordrechnern der Fahrzeuge hinterlegt und kann von den Fahrerinnen und Fahrern in U-Bahn, Bus und Tram bei Bedarf aktiviert werden. Zusätzlich wird die Bitte an einigen Knotenpunkten auch automatisiert abgespielt, um die Fahrgäste daran zu erinnern, ihr Handy rücksichtsvoll zu verwenden.

„Wir reagieren mit der neuen Ansage insbesondere auf entsprechende Wünsche unserer Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst“, sagt Matthias Korte, Leiter Mobilitätsmanagement. „Handylärm ist zwar kein spezielles ÖPNV-Thema, greift aber auch in Bus und Bahn zunehmend um sich und stört uns und viele unserer Fahrgäste. Wir werben mit der Ansage für ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Nahverkehr, damit alle möglichst angenehm an ihr Ziel kommen.“

Rücksichtnahme-Themen verfolgt die MVG schon seit vielen Jahren, unter anderem mit verschiedenen Spots im Fahrgast-TV. Ein rücksichtsvolles Miteinander ist auch in den Tarif- und Beförderungsbedingungen verankert. Dort heißt es in §4: „Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen gebieten.“