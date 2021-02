Ruffinihaus – Creative Hub – Zwischennutzung gestartet

Die zweijährige Zwischennutzung einer Büroetage im Ruffinihaus am Rindermarkt ist im Dezember kurz vor Weihnachten trotz Corona gestartet: 24 Selbständige und Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die dort gemeinsam arbeiten, sich und ihr Angebot weiterentwickeln oder neu erfinden wollen, haben ihr frisch saniertes Büro bezogen. Die ersten Nutzerinnen und Nutzer kommen aus den Bereichen: Design, Architektur, Software/Games, Buch, Presse, Musik, Film, Illustration. Eine Projektbeteiligung ist für Kreativschaffende flexibel möglich für einen Zeitraum von mindestens sechs und höchstens 24 Monaten. Das Projekt wird ermöglicht, umgesetzt und fachlich begleitet durch das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft und dem Kommunalreferat der Landeshauptstadt München.

Kreativschaffende und die Stadt München stehen durch die Corona-Pandemie vor teils neuen, teils alten, aber aktuell schärfer denn je hervortretenden Herausforderungen. Im RUFFINIHAUS – Creative Hub sollen Kreativschaffende in Räumen in bester Innenstadtlage dabei unterstützt werden, ihre nächsten unternehmerischen Schritte zu machen: mit Beratungen, Qualifizierungen und Vernetzungsangeboten durch das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft und weitere Beteiligte. Das RUFFINIHAUS – Creative Hub ist ein lebendiger Arbeitsort: Das Kompetenzteam sorgt dafür, dass immer wieder neue Menschen und Ideen ins Hub kommen, auch Unternehmen anderer Wirtschaftsbranchen und Organisationen aus weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Im zweiten Jahr des Projekts sollen beispielsweise verstärkt Angebote im Bereich Cross Innovation in Kooperation mit externen Unternehmen geschaffen werden.

Die Akteure selbst gestalten mit: So wird zum Beispiel durch ein teilnehmendes Start-up ein kleines Podcast Studio eingerichtet werden, das von allen genutzt werden kann. Neben einem Workshopraum, einer Teeküche und Besprechungsräumen gibt es einen neu angelegten, begrünten Innenhof, der Gelegenheit für Austausch bietet.

Schließlich verschafft das Projekt den Unternehmen und Projekten des Creative Hub Sichtbarkeit nach außen, ab dem Frühjahr mit Unterstützung einer Kommunikationsagentur.

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner betont die Bedeutung des Projekts für die Kreativschaffenden und die Landeshauptstadt: „Gerade jetzt brauchen Unternehmen neue Perspektiven und Anstöße sowie neue Anknüpfungspunkte zu möglichen Kooperationspartnern, aus denen auch Aufträge erwachsen können. Das finden sie im RUFFINIHAUS – Creative Hub. Die inhaltliche Ausgestaltung und Begleitung durch das Kompetenzteam der Stadt sorgt für eine hohe fachliche Qualität und macht deutlich, wie wichtig das Projekt für die Stadt ist. Die Kultur- und Kreativwirtschaft bekommt hier im frisch sanierten Ruffinihaus einen besonderen, neuen Ort und sorgt für notwendige Impulse in der Innenstadt.“

Kommunalreferentin Kristina Frank freut sich, dass es gelungen ist, die Räume zur Verfügung zu stellen: „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Um so wichtiger ist es, Orte zu schaffen, an denen in die Zukunft geschaut und gedacht wird – Kreativschaffende sorgen für Impulse, treiben Innovationen voran, sind oft in Krisensituationen maßgeblich an Lösungsentwicklungen beteiligt. In einer Stadt wie München, in der Raum knapp und teuer ist, ist es daher besonders notwendig, bezahlbare Arbeitsflächen für Kultur- und Kreativschaffende zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche den Projektbeteiligten viel Erfolg bei ihren nächsten Schritten!“

Projektleiterin Christina Schepper-Bonnet vom Kompetenzteam freut sich auf die kommenden Synergien und Projekte: „Wir haben jetzt im Herzen der Innenstadt einen Ort des gemeinsamen kultur- und kreativwirtschaftlichen Arbeitens. Einen vielfältigen Möglichkeitsraum sowohl für die einzelnen Akteure und Unternehmen im Hub als auch für von außen hierher getragene wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationsbedarfe, für die in Zusammenarbeit auf Augenhöhe relevante Antworten gefunden werden können.“

Eine Übersicht über die aktuellen Nutzerinnen und Nutzer findet sich auf der Seite des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft unter https://t1p.de/ruffinihaus.

