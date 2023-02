Ruhiger Einsatzverlauf der Bundespolizei zur Münchner Sicherheitskonferenz

Am Sonntagmittag (19. Februar) endet in der bayerischen Landeshauptstadt die 59. Munich Security Conference (MSC 2023). Die Münchner Bundespolizei ist nach vorläufiger Bilanz mit dem Einsatzverlauf in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Gebiet der Bahnanlagen, sehr zufrieden.

In der Spitze befanden sich rund 300 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten zur Sicherheitskonferenz gemeinsam im Einsatz. Den Großteil stellten die Bundespolizeiabteilungen Bab Bergzabern (Rheinland-Pfalz) und Bayreuth.

„Unser Ziel, Reisenden in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten bestmögliche Sicherheit zu gewähren und bahnreisenden Demonstrationsteilnehmern eine sichere An- wie Abfahrt nach München – aber auch und zu den diversen Veranstaltungen zu ermöglichen, wurde erreicht. Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften sowie unseren Sicherheitspartnern, wie dem Polizeipräsidium München und der Deutschen Bahn AG“, so Einsatzleiter Polizeioberrat Dr. David Parma.

Während des Einsatzes, zu dem jeweils auch der „Regeldienst“ zählt, kam es von Freitag bis Samstag (24 Uhr) zu 30 Durchsuchungen von Personen sowie in 25 Fällen von mitgeführten Sachen. Insgesamt wurden 500 Identitätsfeststellungen, 45 formlose Platzverweise und 37 Gefährderansprachen durchgeführt bzw. ausgesprochen. Zudem kam es zu zwei freiheitsentziehenden Maßnahmen, die aber nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz zur Sicherheitskonferenz standen (siehe hierzu Presseberichte Nummern 38 und 39 vom 19. Februar 2023). Bei elf Fahndungstreffern konnten für Behörden u.a. Aufenthalte ermittelt werden.