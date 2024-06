Rund 15.000 Menschen bei Ein Festival singt! auf dem Tollwood Sommerfestival 2024

Rund 15.000 Menschen machen Tollwood zur Bühne – Drohnenshow und Gemeinschaftschor mit „Give Peace a Chance“ und „Let the Sunshine in“ – heute (28.6.) um 22 Uhr noch einmal.

„All we are saying – is give peace a chance“. Es war kurz nach 22 Uhr auf dem Tollwood Sommerfestival. Das Festival hielt für ein paar Minuten inne. Und rund 15.000 Menschen auf dem Festivalgelände stimmten mit ein – für Frieden und Zusammen:Halt! Ein Festival singt! Die Besucher*innen blieben stehen und sangen, die Teams an den Markt- und Gastro-Ständen, die Security, das komplette Team stimmte ein. „Give Peace a Chance“ und „Let The Sunshine in“ tönte durch den Olympiapark. Und in den dunklen Nachthimmel malten Drohen leuchtende Symbole: „Frieden“, „Peace“ und „Zusammen:Halt!“ war zu lesen. Das Friedenssymbol, Herzen und Hände, die ineinandergreifen – diese Bilder leuchteten am Himmel. Dieser große Moment, als das ganze Tollwood Festival innehielt und zum Klingen kam, war Gänsehaut pur!

Mehr Zusammenhalt geht nicht. An diesem Abend haben alle Menschen auf dem Tollwood Sommerfestival gemeinsam gesungen. Der Gemeinschaftschor unter Leitung von Jens Junker und Ian Chapman vom „Go Sing Choir“ begleitet vom Hippie-Kammerorchester gaben den Ton an. Auf dem Gelände verteilt sangen Chöre wie Colors of Gospel, der Gospelchor der Sophie Scholl Gemeinde München, der Kirchenchor von St. Clemens, Holy Spirit Gospel Singers, Bennosingers und Munich goes Gospel. Sie rissen die Umstehenden mit.

Wer diesen außergewöhnlichen Gemeinschaftsmoment noch einmal erleben will, sollte am Freitagabend, 28. Juni, aufs Tollwood Sommerfestival kommen. Um 22 Uhr sind noch einmal alle Menschen auf dem Festivalgelände im Olympiapark aufgefordert mit einzustimmen. Der Gemeinschaftschor unter der Leitung von Jens Junker vom „Go Sing Choir“ und der musikalischen Begleitung vom Hippie-Kammerorchester probt um 20:45 Uhr im Amphitheater. Und auch die Drohnen inszenieren noch einmal den Chor von tausenden Menschen mit einer leuchtenden Show am Himmel. Dann verbinden sich Musik und Inszenierung zu einem einmaligen Erlebnis, das das Tollwood Sommerfestival eröffnet: Zusammen:Halt!