Rund 22.000 Besucher*innen beim Tag der offenen Tür der Stadt

Der Tag der offenen Tür der Stadt München ist auch in diesem Jahr wieder auf ein großes Interesse gestoßen. Rund 22.000 Besucher*innen waren am heutigen Samstag zu Besuch in den verschiedensten Dienststellen, um zu erforschen, wie die Münchner Stadtverwaltung funktioniert, um sich wertvolle Tipps zu holen oder um dort auf Entdeckungsreise zu gehen, wo man sonst nicht so einfach hinkommt.

Zum Beispiel ins Amtszimmer des Oberbürgermeisters. Rund 400 Besucher*innen nutzten die Gelegenheit, OB Dieter Reiter einmal persönlich kennenzulernen, ihm ein paar Geheimnisse zu entlocken und natürlich mit ihm über Stadtpolitik zu diskutieren. Zur Sprache kamen dabei insbesondere die Themen einer wachsenden Großstadt wie Wohnen, Mobilität und – dafür warb OB Reiter besonders – ein positives gesellschaftliches Miteinander.

OB Reiter: „Ich danke den vielen Besucherinnen und Besuchern, die heute bei unserem Tag der offenen Tür zu Gast waren. Das große Interesse zeigt mir, dass es uns wieder gelungen ist, ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Persönlich freut mich natürlich, dass wieder so viele Menschen zu mir ins Büro gekommen sind. Denn ich schätze den direkten Austausch mit den Münchnerinnen und Münchnern sehr. Besonders Spaß macht es natürlich, wenn die Rückmeldungen so wie heute meist positiv sind.“

Auch die Parteien im Stadtrat konnten wieder ein reges Interesse verzeichnen. Hier und in den Büros von Bürgermeister Dominik Krause und Bürgermeisterin Verena Dietl wollten sich Hunderte Bürger*innen über die Münchner Kommunalpolitik informieren.

Besonders groß war wieder einmal der Andrang vor dem Meisterbalkon im Rathaus, wo der FC Bayern seine Titel feiert, in der Juristischen Bibliothek, die im Jugendstil-Ambiente glänzt, oder beim Rathaus-Turm, auf dem die Gäste einen fantastischen Blick über die Stadt genießen konnten.

Auch gab es im Rathaus und auf dem Marienplatz viel Wissenswertes zu erfahren. Zum Beispiel beantwortete das Kreisverwaltungsreferat Fragen zur Rente und zeigte, wie man digitale Behördengänge erledigt. Die München Klinik gab Tipps rund um die Herzgesundheit. Und das Referat für Klima- und Umweltschutz erklärte den Münchner Wärmeplan.

Insgesamt waren rund 70 Veranstaltungen im Angebot. Über das ganze Stadtgebiet verteilt beteiligten sich zahlreiche Dienststellen am Tag der offenen Tür – darunter Feuerwachen, Museen oder Schulen. Spannendes gab es an vielen Stellen zu entdecken, zum Beispiel bei den Führungen durch die Technik der Olympia-Schwimmhalle oder mit der Stadtentwässerung durch die Münchner Unterwelt.