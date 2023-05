Rund 240.000 Menschen besuchen das Zamanand Festival in München und setzen ein Zeichen für eine bessere Zukunft

Das Zamanand ist ein riesiger rapid prototype, der das Zusammenleben in all seinen Facetten illustriert. In nur wenigen Stunden Umbauzeit entsteht durch die Kooperation von hunderten Akteur*innen ein improvisierte Utopie. Die Veranstalter möchten zeigen, dass dies ein wahrer Wert und Reichtum ist, in dem durch gelebte Vielfalt Neues und Überraschendes entsteht und eine positive Kraft erzeugt werden kann.

Der autofreie Tag und die große Prachtstraße, die ganz für die Besucher*innen reserviert war, haben dazu beigetragen, dass sich alle sicher und wohl fühlen konnten. Wir sind überzeugt, dass gerade deshalb die Menschen sich aktiv am Festival beteiligt haben und so ein starkes Signal für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt gesetzt werden konnte.

Die zahlreichen Informationsstände und Mitmachangebote von Münchner Vereinen und Institutionen haben gezeigt, dass es viele engagierte Menschen gibt, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen.

Besondere Highlights waren die Modellstadt des Referats für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München, das das Festival mitveranstaltet und die Aktionsfläche des Festival-Hauptpartners M-net: Hier konnten Besucher*innen spielerisch lernen, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Außerdem präsentierten die Kooperationspartner des Münchner Europa-Mais „Zamanand in Europa“ auf dem Odeonsplatz, bei dem es darum geht, Europas Vielfalt und Diversität zu erleben und die europäischen Werte zu stärken. Auch die ZeroWaste City mit dem Bayerischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Abfallwirtschaftsbetrieb AWM hat gezeigt, wie wichtig es ist, auf regionalen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise zu setzen.

Veranstalter Manuel Schaumann:

„Wir sind überwältigt von dem riesigen Zuspruch und der Begeisterung, die uns auf dem Zamanand Festival entgegengebracht wurde. Es zeigt, dass es in unserer Gesellschaft ein großes Bedürfnis gibt, gemeinsam für eine bessere Zukunft einzutreten. Wir sind stolz darauf, dass wir als Plattform dazu beitragen konnten und freuen uns auf die baldige Fortsetzung im August“.

Ausblick

Als Ausblick möchten wir gerne betonen, dass sich das Festival seit seiner Premiere im vorigen Jahr sehr gut inhaltlich entwickelt hat und wir die Arbeit daran gerne intensivieren möchten. Alle Ideen dazu, wie das Festival als Plattform genutzt werden kann, sind willkommen. Wir möchten alle Vereine, Initiativen, Projekte, Künstler*innen und Unternehmen herzlich einladen, sich am zweiten Festivaltermin am 19. + 20. August zu beteiligen. Die Teilnahme für Vereine ist kostenlos.