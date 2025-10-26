Rund 5000 Besucherinnen und Besucher bei der zwölften Neuhauser Musiknacht!

Am gestrigen Samstagabend konnte die Neuhauser Musiknacht bereits zum zwölften Mal die vielfältige Münchner Livemusikszene und das große Kneipenspektrum des Stadtviertels Neuhausen-Nymphenburg zusammenbringen. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher streiften in diesem Jahr durch die unterschiedlichsten Bars, Lokale und Einrichtungen rund um den Rotkreuzplatz, um ihre Lieblingsbands zu sehen oder neue Klänge zu entdecken.

Dabei verwandelte sich das beliebten Kneipenviertel im Rahmen des mittlerweile fest etablierten Musikfestivals zu einer wahren Partymeile: So konnte man ab kurz vor 20 Uhr kleine Menschengruppen umherwandern sehen, die sich aus dem großen Angebot von 49 Bands in 41 Spielstätten eine Route ihrer persönlichen Highlights zusammengestellt hatten. Rund 220 Musikerinnen und Musiker, vorwiegend aus München, heizten dem interessierten Publikum bis Mitternacht mit den verschiedensten Musikstilen ein: Von Jazz, Swing, Blues und Pop über Punk und Schlager, bis hin zu den guten alten Rock Classics, überzeugenden Eigenkompositionen und viel mehr konnte man in allen möglichen Locations erleben – vom kleinen Café über die lokale Stadtbibliothek, Konzerthalle und Jugendtreff bis hin zur gestandenen Stammkneipe. Und wer um Mitternacht noch nicht genug hatte, bekam im lokalen Kulturzentrum Trafo noch bis 02 Uhr morgens eine Zugabe bei bester Party-Musik.

Die Verantwortlichen der Neuhauser Musiknacht ziehen auch für 2025 wieder eine positive Bilanz:

„Livemusik ist ein wichtiger kultureller Bestandteil einer Großstadt wie München und wir müssen dem Aussterben der kleinen Bühnen unbedingt entgegenwirken. Bei der Neuhauser Musiknacht merkt man, dass das Interesse an Livemusik von allen Seiten vorhanden ist!“ so Niko Strnad von der veranstaltenden Konzertagentur Bang Bang! Concerts.

„Wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass die Veranstaltung so großen Anklang findet. Das Zusammenwirken von Wirt*innen, Musiker*innen und Publikum in diesem Viertel ist wirklich großartig!“, so Ingeborg Staudenmeyer, Initiatorin der Neuhauser Musiknacht.

Veranstaltet wurde die Neuhauser Musiknacht wieder von Bang Bang! Concerts, mit freundlicher Unterstützung durch den VdK Neuhausen-Nymphenburg, die Stadtsparkasse München, die Tollwood GmbH das Kulturreferat der Stadt München und den Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg.

Diese Bands haben live bei der Neuhauser Musikancht 2025 gespielt:

Antipasti, Azucar Cubana, BaShBozouki’s, Bavaschôro, Bonny Tones, Brustkiste, Caro Kelley, Club 27 plus, Change of Scenery, Dena Davies & The Nightlights, Detour, Die Austropop Kapelle, Doll Circus, Downtown Blues Buzz, El Moro y su Son Compadre, Father & Son, Fujju, Hippie Kammerorchester, Jamkitchen, Jasmin Bayer & Band, Jetband, Just Duty Free, Leo’s Live Band, LustfingeR, Melli Zech, Munich Rhythm & Blues Band, Nesselwolf, No Signal, Paul Kowol, Paranoized, RoxBoxx, Sheep Lost, Sophia Zoe, TBM3, The Grand Final, The Loud Neighbours, The Jokers Band, The Tortilla Chips, Thomas Graf, Thommy T. & The Earqualizers, Thunderbirds, Timerunner, Titus Waldenfels Band, Treibauf, Trio Buena Onda, tuneD, Voler Volar, Zambo con Son

Foto: © Christian Vogel / www.christianvogel.com