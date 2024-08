Rund 60 Absolvent*innen starten in den Pflegeberuf – die meisten davon in der MüK

„Bemerkenswert an der heutigen Abschlussfeier sind gleich mehrere Aspekte: Einmal haben die Absolvent*innen der München Klinik ihre Ausbildung zu einer Zeit begonnen, in der ihre Berufsvorbilder oft weit über die Grenzen ihrer Belastungsgrenze gegangen sind – mitten in der zurückliegenden Pandemie. Dass sie sich 2021 dennoch oder gerade deshalb für die Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden haben, verdient allerhöchsten Respekt. Wir brauchen dringend neue und hoch motivierte Pflegefachkräfte. Sie alle tragen dazu bei, dass die Menschen in unserer Stadt auch weiterhin bestens medizinisch versorgt sind. Dafür danke ich allen Absolvent*innen sehr herzlich! Und mich freut auch sehr, dass die meisten von Ihnen bei der München Klinik bleiben werden. Hier geht mein Dank auch an die Ausbilder*innen der Akademie und alle Beteiligten der Klinik“, gratulierte Oberbürgermeister Dieter Reiter den Absolvent*innen der München Klinik (MüK) Akademie bei einem gemeinsamen Festakt der MüK und der Landeshauptstadt am vergangenen Freitag (23. August) im Alten Rathaussaal. 57 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr ihre Ausbildung in der generalistischen Pflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen. „Wir als MüK sind sehr stolz auf Sie – und Sie können sehr stolz auf sich selbst sein“, würdigte Petra Geistberger, Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin (CHRO) der MüK die Leistungen der Abschlussklassen in ihrem Grußwort, bevor die „frischgebackenen“ Pflegefachkräfte ihre Abschlusszeugnisse entgegennahmen. Weitere 14 Krankenpflegehelfer*innen haben ihre einjährige Ausbildung ebenfalls erfolgreich absolviert und hatten bereits Ende Juli ihre Zeugnisse erhalten.

Prädikat Herausragend: 15 Absolvent*innen mit Staatspreisen ausgezeichnet

Insgesamt 15 Absolvent*innen haben herausragende Abschlussnoten erreicht und wurden dafür mit bayerischen Staatspreisen ausgezeichnet, die Oberbürgermeister Dieter Reiter mit Glückwünschen überreichte. Die zwölf Absolvent*innen der Generalistik und drei Absolvent*innen der Krankenpflegehilfe haben mit einem Notenschnitt von 1,5 oder besser abgeschlossen. Diese besondere Leistung würdigt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit einem Staatspreis. „Das ist wirklich eine ganz hervorragende Quote und Leistung und spricht für die Qualität unserer Ausbildung, gerade wenn man bedenkt, dass unsere Auszubildenden im Jahr 2021 und damit im zweiten Pandemiejahr ihre Ausbildung begonnen haben“, betont Marc Garven, Leiter der Berufsfachschule für Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistent*innen. Die neuen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sind der zweite Jahrgang mit einem Abschluss in der im Jahr 2020 neu eingeführten Generalistischen Pflegeausbildung.

Vom Auszubildenden zur Kolleg*in: MüK freut sich über hohe Übernahmequote

Die München Klinik freut sich besonders darüber, dass viele der Absolvent*innen nun neue Kolleg*innen werden. „Rund 40 Auszubildende konnten wir für die MüK begeistern“, freut sich Geschäftsführerin Petra Geistberger. Die Übernahmequote liegt damit bei knapp 70 Prozent – ein Verdienst der Kolleg*innen der Akademie und auf den Stationen bzw. in den Operationssälen, die ihr Wissen und ihre Begeisterung für den Pflegeberuf drei Jahre lang an die Auszubildenden weitergegeben haben.

Pflegekräfte von morgen: 170 neue Auszubildende stehen in den Startlöchern

Eine weitere gute Nachricht für den Münchner Pflegenachwuchs: Bereits im September werden rund 170 junge Menschen an der MüK Akademie in ihre Ausbildung in den verschiedenen Pflegeberufen starten. Oberbürgermeister Reiter wird die neuen Auszubildenden bei einer Willkommensveranstaltung gemeinsam mit der Geschäftsführung und Akademieleitung herzlich begrüßen, bevor diese im Rahmen einer Einführungswoche alle wichtigen Bereiche und Ansprechpartner*innen kennenlernen. In der Generalistik beginnen dieses Jahr Auszubildende aus 39 Nationen, von Nepal bis Neuseeland.

Pflege: Ein Beruf, unzählige Möglichkeiten

Von Überwachung bis Reanimation, vom 500 Gramm schweren Frühgeborenen bis zu 90-jährigen geriatrischen Patient*innen: Der Pflegeberuf ist pure Vielfalt und Fachlichkeit. In der München Klinik arbeiten rund 3.300 Pflegekräfte an fünf Standorten, in 60 verschiedenen Fachbereichen, in 120 Pflegeteams. Seit 2020 werden in Deutschland Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner generalistisch ausgebildet. Sie erlernen die berufliche Pflege von Menschen aller Altersstufen und erhalten die EU-Anerkennung in allen Mitgliedsstaaten. In der Ausbildung der München Klinik ist eine Vertiefung in der pädiatrischen Versorgung und in der Akutpflege möglich. In der hauseigenen Akademie, mit rund 500 Ausbildungsplätzen eine der größten Bildungseinrichtungen im Pflegebereich in Bayern, bildet die München Klinik den Pflegenachwuchs selbst aus. Das umfasst die dreijährige Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/Pflegefachfrau und die dreijährige Ausbildung zum/zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) oder Anästhesietechnischen Assistenz (ATA). Die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelfer*in ist eine interessante Berufsperspektive für Absolventen*innen der Mittelschule und ermöglicht auch einen Übergang in die dreijährige Pflegeausbildung.

Unterstützung und Eigenständigkeit in den Praxisphasen in der München Klinik

Um die Auszubildenden bestmöglich in die Arbeit auf den Stationen einzuführen, setzt die MüK ein Konzept für die Praxisanleitung ein, das deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus erweitert wurde. Jede*r Auszubildende ist pro Einsatz einer hauptamtlichen Praxisanleiter*in fest zugeteilt. So gibt es feste Ansprechpartner*innen für die Auszubildenden und im Laufe der Ausbildung entsteht ein Vertrauensverhältnis. Die hauptamtlichen Praxisanleiter*innen sind Fachschwerpunkten zugeteilt, machen Einzel- und Gruppenanleitungen, können Entwicklungen begleiten und die Kolleg*innen von morgen besser fördern. In der MüK gibt es darüber hinaus spannende Projekte für die Auszubildenden, in denen sie schon früh an die verantwortungsvollen Aufgaben der Pflege herangeführt werden. In Schulstationen übernehmen die Auszubildenden eigenständig die Versorgung der Patient*innen, um bestmöglich auf die spätere Praxis vorzubereiten und Sicherheit für das eigene Handeln zu schaffen. Im Hintergrund stehen erfahrene Kolleg*innen zur Seite, die bei Bedarf unterstützen können. In der Schwabinger Frühchenversorgung gibt es ein Projekt in dem Pflege-Auszubildende und Medizinstudierende im Praktischen Jahr (PJ) gemeinsam (IPANEO) die Stationsversorgung organisieren, das jüngst auf die pädiatrischen Stationen in der Harlachinger Kinderklinik ausgeweitet wurde (IPAPÄD). Beide Berufsgruppen lernen hier voneinander und schaffen von Berufsbeginn an Augenhöhe durch die gemeinsame Versorgung der Patient*innen und Betreuung der Eltern. Auch hier agieren im Hintergrund erfahrene Pflegekräfte, Mediziner*innen und Praxisanleiter*innen. Viele Teilnehmende haben sich bereits in den Projektphasen für eine Weiterbeschäftigung in der München Klinik nach der Ausbildung entschieden.

Zentral Wohnen in München, kostenlos U-Bahn fahren, praxisorientiert lernen

Für Auszubildende der München Klinik gibt es zahlreiche Angebote und Vergünstigungen, um das Leben in der gleichermaßen attraktiven wie hochpreisigen Stadt zu erleichtern. Allen voran gehören dazu rund 250 günstige Wohnheimplätze mit Zimmerpreisen unter 300 Euro sowie das 365 Euro-Ticket als Alternative zum Deutschlandticket, das die Auszubildenden kostenlos zur freien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in München bekommen. Auch das Corporate Benefits Programm der München Klinik mit zahlreichen Vergünstigungen bei verschiedenen Partner*innen können die Auszubildenden nutzen. Hinzu kommen finanzielle Benefits und Zulagen, von der städtischen München-Zulage, über Zeit- und Schichtzuschläge in der praktischen Ausbildung und vieles mehr. Eine Übersicht über die Zulagen und Vorteile für MüK-Auszubildende: https://www.muenchen-klinik.de/ausbildung/bewerbung-anerkennung/ausbildungsverguetung/

Die München Klinik ist mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Die München Klinik bietet als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf – mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig als erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000 Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär behandeln. Mit jährlich über 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Die hauseigene Pflege-Akademie ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziger Verbund finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Über die medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus gibt es großen Bedarf, der vom Gesundheitssystem nicht refinanziert wird – wie etwa das Spielzimmer für Geschwisterkinder. Und auch die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen, können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch die Finanzierung von zusätzlicher Ausstattung, Erholungsmöglichkeiten und Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.