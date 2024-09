Rundgang über das Oktoberfest 2024 – Neuheiten vorgestellt

Typischerweise werden beim traditionelle Presserundgang die Festzelte, Fahrgeschäfte und Attraktionen gezeigt, die Neuheiten präsentiert und organisatorische Themen wie Sicherheitsvorkehrungen und Hygienestandards angesprochen. Die Organisatoren erklären, wie sie sich auf die Millionen von Besuchern vorbereiten, die über die zwei Wochen erwartet werden. Die Dekorationen, die Vorbereitungen in den Küchen der Festzelte und auch die vielen logistischen Details, die notwendig sind, um das Oktoberfest reibungslos ablaufen zu lassen, stehen im Mittelpunkt.

Natürlich gibt es auch 2024 zahlreiche Neuerungen, wie zum Beispiel, dass die Anzahl der kostenlosen Trinkwasserbrunnen erhöht wurde.



1. Station Hupferl (Straße 1, Nr. 14) Die renommierte Karussell-Schmiede Höpler hat das Fahrgeschäft „Hupferl“, einen bayrischen Klassiker aus dem Jahr 1987, gefertigt. Während sich das Fahrgeschäft dreht und auf und ab hüpft, müssen sich die Fahrgäste aus eigener Kraft festhalten. Das „Hupferl“ verfügt über eine Rundbank mit einem Durchmesser von 9 Metern, auf der etwa 50 Personen Platz nehmen können. Durch eine Hydraulikanlage wird der Kreis auf bis zu 14 Umdrehungen pro Minute beschleunigt.

2. Station Laser Pix (Schaustellerstraße 41) Das Oktoberfest 2024 begrüßt mit „Laser-Pix“ das erste Fahrgeschäft, bei dem man aktiv mitmachen kann. Die Fahrgäste werden hier Teil eines interaktiven Videospiels. Mit einem Laser zielt und schießt man auf insgesamt 100 verschiedene Zielscheiben – versteckt, beweglich oder animiert – um so viele Treffer wie möglich zu landen. Der unvorhersehbare Fahrtverlauf von „Laser-Pix“ sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel.

Technische Daten: Länge: 30 m, Breite: 16 m, Höhe: 9 m

3. Station: Kick Down (Straße 2, Nr. 7) Das „Kick Down“ bietet ein dynamisches Erlebnis durch die Kombination von drei unterschiedlichen Bewegungsabläufen: Ein drehender Arm mit einer schräg angeordneten Drehachse bewegt eine Platte in entgegengesetzter Richtung. Auf dieser Plattform befinden sich fünf freischwingende ViererGondeln. Bei voller Fahrt erreichen die Gondeln Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. Technische Daten: Front: 18 m, Tiefe: 16 m, Höhe: ca. 12 m, Anschlusswert:150 kw, Kapazität: 20 Personen.

4. Station: BigPictures 2.0 (Straße 3, Nr. 10) „Big Picture 2.0“ ist ein 12D-Kino, das die Zuschauer mit zahlreichen Spezialeffekten in Staunen versetzt. Hier werden sie Teil einer abenteuerlichen Geschichte. Der Einsatz von Wind, Regen und Schnee vermittelt ein unmittelbares „Live-Dabei“-Gefühl.

5. Station: Trinkwasserbrunnen Auf dem Festgelände gibt es zehn Trinkwasserzapfstellen. Zu finden sind die Brunnen außen an den WC-Anlagen an der östlichen Anlieferstraße (Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße), auf der Veranstaltung Oide Wiesn, am Eingang des Familienplatzls und am Eingang am Esperantoplatz. Zusätzlich gibt es auch einen Brunnen beim Weißbierkarussell der Familie Fahrenschon.

6. Station: Grand Carousel (Straße 4, Nr. 5) Das „The Grand Carousel“ ist ein Etagenkarussell, das traditionelle Kunst mit moderner Technologie kombiniert. Die Besucher können über eine Treppe von der Einstiegsebene aus in ein zweites Stockwerk gelangen. Dort erwarten sie Gondeln und Pferde, die in einer Stilmischung aus Barock, Rokoko und Renaissance gestaltet sind. Angetrieben von einem Elektromotor bewegt sich das Karussell klimaneutral und emissionsfrei. Jedes Detail der Konstruktion ist sorgfältig und authentisch gestaltet, um ein historisches Ambiente zu erschaffen. Technische Daten: 62 Sitzplätze, Durchmesser 12 m, Höhe 14 m.

7. Station: Jim und Jasper‘s Wild Wasser (Straße 5, Nr. 18) „Jim & Jasper’s Wild Wasser“ verspricht ein spannendes Fahrerlebnis. Mit der größten transportablen Wildwasserbahn Europas setzt Blume, ein Schaustellerunternehmen in der achten Generation, neue VolksfestMaßstäbe. „Wild Wasser“ gilt als eine der modernsten Wildwasserbahnen mit neuester Technik und ständiger sicherheitstechnische Überwachung der Anlage. Technische Daten: Grundfläche 27 mal 57 m, 18 m Höhe, 355 Tausend Liter Wasser, voll durchklimatisierte Anlage, pro Minute werden 80 Tausend Liter Wasser durchgepumpt.

8. Station: Neuer Haupteingang Oide Wiesn (Straße C) Heuer gibt es einen neuen Haupteingang mit einem neuen Eingangsportal auf die Oide Wiesn. Dieser befindet sich auf Höhe des Museumszelts. Als neues Serviceangebot gibt es an drei Kassen die Möglichkeit zur bargeldlosen Zahlung. Zusätzlich können über München Ticket erstmals Onlinetickets erworben werden, die online bezahlt dann vor Ort abgeholt werden können. Der alte Haupteingang gegenüber vom Riesenrad ist nur noch für den Wiedereinlass geöffnet. Ziel der Maßnahme ist eine Entzerrung der Anstehsituation an der belebten Ecke zwischen der Wirtsbudenstraße und Straße 5.

9. Station: Holzpfosten Scooter (OW Nr. 5) Auch auf der Veranstaltung Oide Wiesn weht ein neuer Fahrtwind. Hier steht dieses Jahr ein „Holzpfosten-Scooter“. Dieser ist ein klassischer Autoscooter, so wie man ihn aus den 60er- und 70er-Jahren kennt. Mit der Reaktivierung des vermutlich einzigen historischen „Holzpfosten-Scooters“ Deutschlands trägt Richard Müller zur Bewahrung und Wiederbelebung eines Stücks Schaustellergeschichte bei. Das Familienunternehmen Richard Müller kann auf eine lange Tradition zurückblicken, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Technische Daten: Baujahr: ca. 1950, Restauration, Frühjahr 2010, Anschlusswert: 60 KW, Fahrbahn: 16 x 10 m, Abmaße: 23 x 13 m (mit dem Kassenwagen)

10. Station: Boandlkramerei (OW 30) Das Musikantenzelt ist neu auf der Veranstaltung Oide Wiesn. Die Wirtsfamilie Peter und Petra Schöniger bringt 33 Jahre Volksfesterfahrung mit. Winfried Frey verantwortet als künstlerischer Leiter das Musikprogramm. Auf der Bühne werden altbekannte Künstlerinnen und Künstler der Volksmusikszene stehen, aber auch neue, noch unbekannte Volksmusikgruppen. Die Küche zeichnet sich durch vegane und vegetarische Gerichte sowie traditionell bayerische Schmankerl aus. Dazu wird Wiesn-Bier vom Augustiner Bräu ausgeschenkt. Optisch erinnert das Zelt an ein altes Wirtshaus. Dabei sorgen erhöhte Boxen für eine gute Sicht der Gäste auf das Bühnengeschehen. Sitzplätze innen: 1.745 Sitzplätze Sitzplätze Biergarten:1.096 Plätze. Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG