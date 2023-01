S-Bahn kollidiert mit im Gleis liegenden Rollwagen Keine Verletzten – nur Sachschaden Freising – Am Montagabend (23. Januar) kollidierte eine S-Bahn mit einem im Bahnhof Freising im Gleis liegenden Rollwagen. Verletzte gab es nicht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand warf eine unbekannte Person gegen 20:45 Uhr einen Rollbehälter mit Gitter-wänden am Bahnhof Freising in den Gleisbereich und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Der Triebfahrzeugführer einer S1 erblickte den Gegenstand bei Einfahrt in den Bahnhof Freising im Gleis liegend und leitete eine Schnellbremsung ein. Eine Kollision mit dem Rollbehälter konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, so dass die S-Bahn den Gegenstand mehrere Meter vor sich herschob.

Rund 15 in der S-Bahn verkehrende Reisende konnten diese am Bahnhof Freising noch vor Eintreffen der Bundespolizei unverletzt verlassen. An der S-Bahn waren lediglich Lackschäden festzustellen. Zur Höhe des Schadens können noch keine Aussagen gemacht werden. Durch den Vorfall kam es zu keinen bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und wertet hierzu u.a. Videoaufzeichnungen des Bahnsteiges aus. Zudem werden Nachforschungen betrieben, wie lange der rund 160 cm hohe, 120 cm breite und ca. 100 cm lange Rollbehälter am Bahnsteig stand und wer die Verantwortung an der Abstellung des an den Rollen ungesicherten Transportwagens am Bahnsteig trägt.