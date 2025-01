S-Bahn kracht in Baum – keine Verletzten

Bahnbetriebsunfall – Am Dienstagnachmittag (7. Januar) kollidierte eine S-Bahn auf der Bahnstrecke Westkreuz – Herrsching bei Neugilching mit einem auf die Oberleitung und ins Gleis gefallenem Baum. Es gab keine Verletzten.

Gegen 15:20 Uhr fiel auf der Bahnstrecke Westkreuz- Herrsching bei Bahnkilometer 16.200 (Neugilching auf Höhe St. Gilgener Straße) ein Baum auf die Oberleitung und in die Gleise. Eine mit rund 90 Personen besetzte S-Bahn (S8) kollidierte hinter dem S-Bahnhaltepunkt Neugilching auf freier Strecke mit dem Baum.

Aufgrund des Einstrahlwinkels der Sonne in die Führerkabine, war es dem Triebfahrzeugführer nicht möglich frühzeitig eine Schnellbremsung einzuleiten. In Folge der Kollision entstanden diverse Schäden (u.a. Sandrohr verbogen, Flachstelle am Radsatz und Lackierung zerkratzt) an der S-Bahn. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Keiner der Reisenden wurde durch die Kollision bzw. die eingeleitete Schnellbremsung verletzt.

Durch die Kollision entstand kein Schaden an der Oberleitung. Auch an den Bahnanlagen entstanden keine Beschädigungen. Deswegen konnte die S8 nach Entfernung der Hindernisse eigenständig zum Haltepunkt Weßling fahren, wo die Reisenden die S-Bahn verließen.

Im Anschluss wurde die S-Bahn zum nächstgelegenen Bahnbetriebswerk gefahren, wo eine tiefergehende Untersuchung erfolgt sowie die Reparatur durchgeführt werden wird. Zudem werden dort die Schadensfolgen sowie die Schadenshöhe erhoben.

Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme durch die Bundespolizei und DB-Mitarbeiter wurde der Baum durch die Feuerwehr Gilching aus dem Gleisbereich entfernt. Nach rund eineinhalb Stunden der Sperrung konnten beide Gleisbereiche wieder für den S-Bahnbetrieb freigegeben werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der im Wurzelwerk morsch gewordene Baum ohne Fremdeinwirkung entwurzelte und umstürzte.