S-Bahn München: Fahrradmitnahme in den Oster-, und Pfingstferien testweise ganztägig möglich

S-Bahn stärkt die klimafreundliche Kombi Bahn und Rad • In den Ferien ist die Fahrradmitnahme auch morgens möglich • Radmitnahme für 3,10 Euro pro Tag

Morgen beginnen die Osterferien. Für viele Menschen aus der Region bedeutet das: Urlaub daheim und Fahrrad-Ausflüge ins Umland. Passend dazu macht die S-Bahn München jetzt die Mitnahme von Fahrrädern in den Ferienzeiten für ihre Fahrgäste einfacher und flexibler. Testweise ist die Radmitnahme dann ganztags möglich. „Immer mehr passionierte Radfahrende unter unseren Fahrgästen wünschen sich die ganztägige Radmitnahme, gerade auch zur Urlaubszeit. Indem wir versuchsweise die Sperrzeiten in den Ferien aufheben, kommen wir diesem Wunsch entgegen. Und das mit voller Überzeugung, denn es gibt kaum eine bessere Kombi als S-Bahn und Fahrrad – gerade im Freizeitverkehr. Auch damit machen wir die S-Bahn attraktiver und gehen in unserem Jubiläumsjahr einen weiteren Schritt Richtung Verkehrswende“, ist S-Bahn-Chef Heiko Büttner überzeugt.

Fahrradmitnahme in Ferien testweise auch in den Morgenstunden möglich

Die Fahrradmitnahme in der S-Bahn ist klar geregelt: An Schultagen ist sie von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 Uhr nicht gestattet. Hintergrund sind die hohen Fahrgastzahlen und die dichte Zugtaktung in den Hauptverkehrszeiten insbesondere auf der Stammstrecke – Europas meistbefahrener Eisenbahnbastrecke. In den Ferien verteilt sich die Nachfrage aufgrund des wegfallenden Schülerverkehrs vor allem nachmittags auf einen längeren Zeitraum. Aus diesem Grund besteht die sogenannte Sperrzeit für die Fahrradmitnahme dann normalerweise nur von 6 bis 9 Uhr morgens.

Doch genau das wird sich nun ändern: Testweise wird in Absprache mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) die Fahrradmitnahme in den nächsten Ferien ganztägig möglich sein. In den Oster- und Pfingstferien wird es also keine Sperrzeiten für die Radmitnahme in den Zügen geben. Mit dem Test will die S-Bahn prüfen, wie sich die neue Regelung auf den S-Bahn-Betrieb auswirkt und wie sich die Fahrräder auf die morgendlichen S-Bahn-Fahrten verteilen. Außerdem begleitet die S-Bahn den Test mit Marktforschung und Fahrgastbefragungen. Bereits in den Sommerferien des letzten Jahres setzte die S-Bahn die Sperrzeiten vorübergehend aus. Unter anderem aufgrund des ungewöhnlich regnerischen Sommerwetters waren jedoch insgesamt deutlich weniger Radfahrende unterwegs als üblich. Aus den damaligen Erfahrungen ließen sich daher keine Schlüsse ziehen und der Test geht nun die nächste Runde.

Drei goldene Regeln – So klappt’s mit Rad und S-Bahn

Damit alle gut und sicher ans Ziel kommen, gibt es einige Regeln und Tipps für alle Fahrradfahrende:

Wo möglich, Mehrzweckbereiche nutzen: Am Anfang und Ende jedes Zugteils stehen Mehrzweckbereiche zur Verfügung. Im größten Teil der S-Bahn-Flotte ist hier der richtige Platz fürs Rad. Ausnahmen sind mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. Gänge dürfen nicht mit Fahrrädern blockiert sein. Bitte daran denken, das Rad gut zu sichern. Die Mitnahme von Lastenrädern und Fahrradanhängern ist nicht gestattet.

Auch Menschen im Rollstuhl und Kinderwagen nutzen die Mehrzweckbereiche. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt. In Bahnhöfen ist das Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste nicht gestattet. Das richtige Ticket wählen: Fahrräder bis einschließlich 20 Zoll Reifengröße können kostenfrei mitgenommen werden, wenn ausreichend Platz im Zug ist. Für alle anderen Räder ist eine Fahrradtageskarte die richtige Wahl. Fürs gesamte MVV-Netz kostet sie 3,10 Euro. Für den gesamtem bayerischen Regionalverkehr inklusive MVV und VGN ist sie für 6 Euro zu haben

Weitere Informationen gibt es im Internet auf s-bahn-muenchen.de/fahrrad und bahnland-bayern.de/service/fahrradmitnahme.

DB engagiert sich an vielen Stellen für die Kombination aus Bahn und Rad

Mit der App DB Rad+ können Radfahrende von jedem gefahrenen Kilometer profitieren. Sie soll vor allem Pendler:innen einen Anreiz geben, auf Rad und Schiene umzusteigen. Im Bereich der Münchner S-Bahn ist DB Rad+ in Freising und Unterhaching aktiv. Die App rechnet die geradelte Strecke in den Aktionsgebieten in Guthaben um, das Radfahrende bei Partnern vor Ort gegen Rabatte und Prämien einlösen können. Ist eine bestimmte Gesamtkilometerzahl erreicht, spendiert die DB der Radfahr-Community eine Prämie, beispielsweise eine Fahrrad-Service-Station oder einen kostenlosen Check-up fürs Rad am Bahnhof.

Im Fokus stehen außerdem sichere Abstellmöglichkeiten für das Zweirad, die für viele Radfahrende eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen engagiert sich die DB in der Bike+Ride-Offensive, um neue Radabstellanlagen an Bahnhöfen zu schaffen – auch in der Region. Die DB hilft, geeignete Standorte zu finden, stellt eigene Flächen zur Verfügung und unterstützt bei Planung und Montage. Die Kommunen errichten die Anlagen dann mit Förderung des Bundesumweltministeriums und des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Für noch mehr Fahrradstellplätze an Bahnhöfen betreibt die DB zudem die Infostelle „Fahrradparken an Bahnhöfen“. Sie unterstützt Kommunen und andere Akteure dabei, Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen zu bauen. Finanziert wird die Infostelle vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).