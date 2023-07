S-Bahn München schließt WLAN-Ausrüstung ab: kostenfreies Internet in 237 Fahrzeugen

Fahrgäste können in allen S-Bahnen des Typs ET 423 gratis im Internet surfen • Umbau wie geplant abgeschlossen • Moderne Technik für stabile Verbindung

Die S-Bahn München hat die Ausrüstung von 237 Zügen mit WLAN abgeschlossen. In dieser Woche geht das letzte frisch umgerüstete Fahrzeug in den Einsatz. An Bord aller S-Bahnen des Typs ET 423 können Fahrgäste nun im Internet surfen und sich im Zugportal informieren. Zuletzt nutzten in der Spitze bis zu 87.000 Fahrgäste täglich das kostenfreie Angebot.

S-Bahn-Chef Heiko Büttner: „Wer S-Bahn fährt, schont nicht nur das Klima, sondern kann auch die Fahrzeit individuell nutzen und online sein. Rund 2 Millionen Log-Ins pro Monat zeigen, wie wichtig unseren Kund:innen dieser Service ist. Darum haben wir jetzt 237 Fahrzeuge aus unserer Flotte mit WLAN ausgestattet – ein echter Pluspunkt der klimafreundlichen Schiene. Mit dem kostenfreien WLAN surfen unsere Fahrgäste jetzt in fast allen S-Bahnen besonders stabil im Internet.“

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Es nervt gewaltig, wenn die S-Bahn durch ein Funkloch rauscht und man nicht mehr weiterarbeiten oder im Internet surfen kann. Deshalb freue ich mich sehr, dass nun der Großteil der S-Bahnen mit WLAN ausgestattet ist und der Surf-Komfort damit deutlich ansteigt. Das ist ein echtes Plus für die Fahrgäste und macht es attraktiver, den ÖPNV zu nutzen.“

WLAN-Einbau im Zeitplan abgeschlossen

In weniger als drei Jahren hat die S-Bahn München seit Herbst 2020 nach und nach die gesamte ET 423 Flotte mit moderner Empfangs- und WLAN-Technik ausgestattet. Dafür hat sie mehr als 65.000 Meter Kabel verlegt und 474 Antennen verbaut, um die benötigten Router, Modems und Accesspoints anzuschließen. Der Einbau erfolgte unter anderem in DB-Werken in Nürnberg und Hagen sowie durch mobile Teams im S-Bahn-Werk Steinhausen. Um trotz des aufwendigen Technik-Einbaus ausreichend Fahrzeuge im laufenden Betrieb einsetzen zu können, hat die S-Bahn die Arbeiten mit anderen Umbaumaßnahmen zusammengelegt. So erfolgte ein Teil der Nachrüstung etwa gemeinsam mit der Modernisierung der Fahrzeuge oder im Rahmen größerer Instandhaltungsprogramme.

Technik nutzt Mobilfunknetze aller Betreiber parallel

Alle WLAN-Züge sind innen und außen mit Piktogrammen gekennzeichnet. An Bord können sich Fahrgäste in das Netzwerk „WIFI@DB“ einloggen und kostenlos surfen. Für eine stabile und leistungsfähige Verbindung nutzen die eingebauten Empfangsmodule die Netze aller drei großen Mobilfunkbetreiber parallel. So kann die Technik Lücken in der Abdeckung einzelner Mobilfunknetze überbrücken und ermöglicht das Surfen mit WLAN auch dort, wo man mit dem eigenen Handy vielleicht keinen oder nur eingeschränkten Empfang hätte.

Über WLAN erreichbar: Das Zugportal

Das Zugportal erscheint nach der Verbindung mit dem WLAN, oder ist über zugportal.de/sbahnmuenchen erreichbar. Es stellt den aktuellen Fahrtverlauf dar und zeigt die nächsten Stationen und Anschlüsse in Echtzeit an. Außerdem informiert es aktiv im Falle von Störungen. Hinweise gibt es auch zu Baustellen oder Fahrplanänderungen. Darüber hinaus bietet das Portal Nachrichten, Podcasts, Videos und Neuigkeiten aus der S-Bahn-Welt. Die Inhalte liegen auf Servern im Zug und sind so jederzeit verfügbar.