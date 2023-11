S-Bahn-Stammstrecke weiterhin gesperrt

Der S-Bahn-Verkehr in der Stammstrecke ist im Bereich Isartor weiterhin unterbrochen. Nach Freigabe durch die Behörden konnte die Aufgleisung des Drehgestells mittlerweile abgeschlossen werden und der Zug hat die Stelle um die Mittagszeit verlassen. Aktuell arbeitet die DB mit Hochdruck an der Reparatur der entstandenen Schäden. So muss ein etwa 20 Meter langes Schienenstück im Weichenbereich ausgetauscht werden. Hierfür sind im Tunnel u.a. auch Schweißarbeiten notwendig.

Für die Dauer der Arbeiten muss der Tunnel für den S-Bahn-Verkehr gesperrt bleiben. Eine genaue Prognose ist noch nicht möglich, nach aktuellem Stand rechnet die DB aber damit, dass die Unterbrechung der Stammstrecke mindestens bis in die Abendstunden andauern wird.

Eine fortlaufend aktualisierte Übersicht, wie die einzelnen Linien verkehren, gibt es unter www.s-bahn-muenchen.de/aktuell



Wir bitten unsere Fahrgäste für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

In der zurückliegenden Nacht gegen 1.20 Uhr sprang ein Drehgestell einer S-Bahn im Bereich Isartor aus den Schienen. Es wurde niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten den Zug über die Ausstiegstüren am Bahnsteig verlassen