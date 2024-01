S-Bahnhof Karlsfeld: Raubdelikt – Festnahme von drei Tatverdächtigen

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 22:10 Uhr, stieg ein 15-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau an der Haltestelle Karlsfeld aus der S-Bahn. Direkt nach dem Aussteigen traf er auf einen 17-Jährigen und einen 14-Jährigen (mit Wohnsitzen im Landkreis Dachau) sowie einen weiteren 14-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, welche ihm umgehend einen kabellosen Kopfhörer wegnahmen. Als er mit seinem Mobiltelefon Hilfe herbeiholen wollte, wurde ihm auch dieses aus der Hand gerissen.

Die drei Täter entfernten sich mit der Tatbeute, wobei ihnen der 15-Jährige folgte. Als er sie schließlich erreichte und ansprach, wurde er von ihnen unvermittelt körperlich attackiert, woraufhin er zu Boden ging. Im Anschluss wurde er von den Tätern getreten und aufgefordert seine getragene Jacke auszuhändigen. Nach Herausgabe der Jacke wurde ihm zudem noch seine getragene Umhängetasche samt Inhalt entrissen.

Anschließend wurde die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen werden. Da die drei Jugendlichen für ein weiteres Raubdelikt vom Sonntag, 14.01.2024, in München-Bogenhausen als Tatverdächtigte ermittelt werden konnten, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I jeweils deren Wohnungen durchsucht. Bei der Tat in Bogenhausen wurden einem 16-Jährigen mit Wohnsitz in München seine mitgeführten Wertgegenstände (Jacke und Halskette) sowie Bargeld geraubt. Er wurde damals leicht verletzt. Die Tatbeute der Tat vom 14.01.2024 konnte hierbei aufgefunden werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wieder entlassen.

Der 15-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte schwer verletzt. Er befindet sich mit diversen Verletzungen stationär in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.