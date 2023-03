Saatgutbibliothek startet in Giesing, Laim und Ramersdorf

Passend zur Jahreszeit und als Teil des Münchner Flower Power Festivals startet am Dienstag, 14. März, die Saatgutbibliothek in den Stadtbibliotheken Giesing, Laim und Ramersdorf.

Die „Ausleihe“ der Samen funktioniert ganz einfach. In den Bibliotheken können in den nächsten Wochen die Tütchen mit sortenreinem Saatgut abgeholt werden – natürlich kostenfrei. Danach werden sie ausgesät, die Pflanzen gepflegt, und später im Jahr werden die Früchte hoffentlich geerntet und genossen. Am Ende der Garten- oder Balkon-Saison wird das aus den Früchten gewonnene Saatgut wieder zurück in die Bibliothek gebracht als Grundstock für die nächste Pflanzzeit.

Begleitend zur „Ausleihe“ gibt es Workshops, Infos und einen eigenen Newsletter. Dafür besteht die Möglichkeit zur Anmeldung entweder auf der Webseite der Münchner Stadtbibliothek oder vor Ort in Giesing, Laim oder Ramersdorf. Mehr Infos auch unter https://t1p.de/Saatgutbibliothek.