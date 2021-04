Sachbeschädigung an Brunnenanlagen

Am Samstag, 17.04.2021, in den Morgenstunden, wurden an den Brunnenanlagen am Lenbachplatz, sowie im Bereich des Friedensengels, Verunreinigungen festgestellt. Hier wurde offensichtlich grüne Lebensmittelfarbe in die Systeme, bzw. in einen Teich, welcher als Zulauf dient, verbracht, so dass sich die Gewässer grün färbten.

Des Weiteren wurden Steine und Treppenstufen, sowie der Boden im Umfeld mit wasserlöslicher Kreidefarbe versehen.

Polizeikräfte waren vor Ort und haben Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.