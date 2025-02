Sachbeschädigung auf Friedhöfen – Hadern / Sendling / Solln

Auf dem Waldfriedhof, Sendlinger Friedhof und Friedhof Solln konnten auf dort befindlichen Gräbern eine Vielzahl von Aufklebern festgestellt werden. Eine Friedhofsleitung verständigte deshalb die Münchner Polizei über diesen Umstand.

Der oder die bislang unbekannten Personen brachten an Grabsteinen und Grabkreuzen unberechtigt jeweils einen Aufkleber (50×35 mm) an. Auf den Aufklebern befindet sich neben einem QR-Code der Name des Verstorbenen und die Lage des Grabes. Beim Scannen des QR-Codes wird die Inschrift des Grabes und die Lage angezeigt.

Derzeit wurden rund 1000 betroffene Grabmäler auf den Friedhöfen festgestellt.

Beim Entfernen der Aufkleber wurden die Grabsteine teilweise beschädigt, weshalb die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat.

Die Hintergründe der Anbringung der Aufkleber sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Der daraus entstandene Gesamtschaden beläuft sich bislang auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden durch das Kommissariat 25 geführt.