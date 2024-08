Sachbeschädigung durch Brandlegung an einer Grundschule – Neuperlach

Am Montag, 26.08.2024, gegen 18:05 Uhr, brannte in der Kafkastraße im Bereich einer Grundschule am Sportplatz eine Sitzgarnitur. Dies wurde durch einen unbeteiligten Zeugen mitgeteilt.

Kurz nachdem der Mitteiler den Notruf abgesetzt hatte, trafen Feuerwehrkräfte und Polizeistreifen am Brandort ein. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kafkastraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.