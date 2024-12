Sachbeschädigung durch Brandlegung in Laim

Am Sonntag, 22.12.2024, gegen 16:50 Uhr, bemerkte eine 51-jährige Passantin, dass es an einem Rollbehälter mit darin befindlichen Paketen im Hinterhof einer Postfiliale brannte. Sie verständigte deshalb Polizei und Feuerwehr. Als diese eintrafen, hatte sich das Feuer bereits so stark ausgebreitet, dass ein fünfstelliger Sachschaden entstand und eine nahegelegene Glasscheibe der Postfiliale durch die Hitze zersprang.

Nach erster Einschätzung wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Laimer Platz, Gotthardstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.