Sachbeschädigungen an Fahrausweisautomaten und in einer S-Bahn

München, 30.12.2016. Drei junge Männer, denen mehrere Sachbeschädigungen zur Last gelegt werden und von denen einer in einer S-Bahn am Donnerstagabend (29. Dezember) mit einem Messer hantierte und eine Glasscheibe zertrümmerte, konnten von der Bundespolizei in Pasing festgenommen werden.

Gegen 20:15 Uhr beobachtete ein 53-Jähriger aus Puchheim wie drei Männer am S-Bahnhaltepunkt Puchheim mit einem Messer die Rückseite eines Fahrausweisautomaten zerkratzten. Nachdem die drei Männer und der Puchheimer in eine Richtung Ebersberg verkehrende S4 gestiegen waren, belästigten die Männer auf der Fahrt nach München eine junge Frau, stiegen auf Sitzbänken herum und einer, ein 21-Jähriger aus Inning am Ammersee, hantierte – für alle Reisende erkennbar auffällig – mit einem Messer.

Nachdem mehrere Reisende aus der S-Bahn die Polizei verständigt hatten, wurden die drei Männer am Bahnhof Pasing von Beamten der Bundespolizei angetroffen. Beim kurz zuvor erfolgten Aussteigen aller drei Personen, schlug der Inninger, von den anderen beiden mit Worten wie „du traust dich eh nicht“ angestachelt, mit der Hand gegen die Glasscheibe der Türe. Diese splitterte daraufhin auf einer Fläche von rund 20 cm. Im weiteren Verlauf wurden auch noch Fensterscheiben bespuckt.

Bei den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich insbesondere der 20-Jährige Inninger äußerst aggressiv. Bei der Durchsuchung fanden Beamte in der Jackeninnentasche des 21-Jährigen das vermeintliche Tatwerkzeug, einen sogenannten „Hirschfänger“, der sichergestellt wurde. Bei dem jungen Mann wurde später eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille festgestellt.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrausweis am Puchheimer Bahnhof auf einer Fläche von ca. 50 x 80 cm frische Kratzspuren aufwies. Zudem war dort das Wort „Kosovo“ eingeritzt worden. Bei einem der beiden Begleiter des Inningers handelte es sich um einen ebenfalls 21-Jährigen Kosovaren aus Inning. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und muss nun klären, ob auch der dritte junge Mann, ein 25-Jähriger Nigerianer mit Wohnort Inning am Ammersee an Tathandlungen beteiligt war. Dazu werden Videoaufnahmen vom S-Bahnhaltepunkt sowie der S-Bahn ausgewertet.

Über die Höhe des entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.