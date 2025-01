Sagenhafte Winterzeit in und um Berchtesgaden erleben

Wer in der Region Berchtesgaden Urlaub macht, genießt in der wunderschönen Natur rund um den berühmten Watzmann die ganze Bandbreite des Wintersports und noch viel mehr.

Egal ob hoch hinaus mit der modernen Jennerbahn zum besten Bergpanorama oder tief hinab in die spannenden Unterwelten des Salzbergwerks: Die Region Berchtesgaden punktet mit sagenhafter Vielfalt und das auf engem Raum. Nicht nur sportliche Möglichkeiten, sondern auch Ausflugsziele wie der Königssee oder die Watzmann Therme liegen nahe beieinander. Dazu kommen Veranstaltungshighlights wie das sagenhafte Winterleuchten im historischen Zentrum Berchtesgadens am 31. Januar 2025 oder ein Abend voller Mythen, Musik und kulinarischer Genüsse in St. Bartholomä am 15. Februar. Eine Übernachtung im DZ gibt es ab 90 Euro. www.berchtesgaden.de

In der Region Berchtesgaden können Urlaubende nicht nur viel erleben, sondern freuen sich dabei auch über kurze Wege. Egal ob beim Skifahren, Schneeschuhwandern, Rodeln, Langlaufen oder Winterwandern. Die 44 Abfahrtskilometer in den Skigebieten sind ideal für Genussskifahrer, Familien und Einsteiger – hier geht keiner verloren und die Skitickets sind noch erschwinglich. Lieber zu Fuß unterwegs? Nicht nur der Nationalpark Berchtesgaden lockt zu stundenlangen Streifzügen, mit und ohne Schneeschuhe. Insgesamt gibt es rund 200 Kilometer geräumte Winterwanderwege zu entdecken, individuell oder mit Guide. Dazu kommen neun Naturrodelbahnen und mehr als 100 Loipenkilometer (klassisch und Skating). Egal für welchen Wintersport man sich entscheidet, die atemberaubende Bergkulisse der Berchtesgadener Alpen ist stiller Begleiter.

Veranstaltungen in besonderer Atmosphäre

Zum Ufer des Königssees zum Beispiel fallen die mächtigen Felsen fast senkrecht hinab. Von hier dauert die Fahrt mit den Elektrobooten der Königssee Schifffahrt zur Halbinsel St. Bartholomä eine halbe Stunde. Immer ein beeindruckendes Erlebnis ist die Veranstaltung „Sagenhafte Auszeit St. Bartholomä“, die am 15. Februar um 16 Uhr beginnt. Mit Elektroboten gleiten die Besucher bei Dämmerung über den Königssee bis nach St. Bartholomä. Dort angekommen wartet ein 3-Gänge-Menü mit Sagenlesung und Harfenklängen auf sie. Die Rückfahrt über das nachtschwarze Wasser ist der perfekte Abschluss des Tages. Beim sagenhaften Winterleuchten dagegen werden am 31. Januar die historischen Fassaden Berchtesgadens in besonderes Licht getaucht und ein breites Spektrum an Highlights ab der Dämmerung am späten Nachmittag geboten. So sorgen zum Beispiel beleuchtete Stelzengeher, ein DJ und eine Feuershow für die sagenhafte Stimmung im Ort. Auch Kinder kommen nicht zu kurz, denn eine Puppenspielerin spielt um 17 Uhr das Berchtesgadener Salzmärchen „Die Salzprinzessin“ im AlpenCongress und die Nachtwächterin Anna Glossner liest um 19 Uhr in ihrem Nachtwächterstüberl Sagen aus Berchtesgaden vor. Kinderschminken darf natürlich auch nicht fehlen. Ebenfalls in einer besonderen Atmosphäre finden die Dinner mit Livemusik im Salzbergwerk Berchtesgaden statt. Hier entdecken Besucher, wie seit mehr als 500 Jahren in den Tiefen der Alpen Salz abgebaut wird. Inklusive Einfahrt mit der Grubenbahn, Floßfahrt über den Spiegelsee und Rutschpartien über ehemalige Transportrutschen.

Sagenhafte Natur genießen – ohne Anstrengung

Hoch hinaus geht es mit modernen, bodentief verglasten Zehnerkabinen auf den Jenner (1874 m) – schon die Auffahrt ist bei diesem Panorama ein echter Genuss. Danach leitet der 360° Panoramaweg (geräumt, 15 Min) rund um die Bergstation ganz entspannt zu den schönsten Aussichten. Bei der regelmäßig stattfindenden Pferdeschlittenfahrt ins Klausbachtal zur Wildtierfütterung muss man sich nur selbst in die Decken einkuscheln und darf dann schauen und staunen. Erholung und Entspannung bieten auch der von wunderschöner Natur umgebene Salzheilstollen und die familienfreundliche Watzmann Therme.

Wenn’s am Watzmann Winter wird

Weitere Infos

Bergerlebnis Berchtesgaden

Maximilianstraße 9, 83471 Berchtesgaden, Tel.: +49 8652 65650-0, Mail: info@berchtesgaden.de, Website: www.berchtesgaden.de