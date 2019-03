Saison-Aus für Nationalspieler Konrad Abeltshauser

Red Bull München muss für mehrere Monate auf Konrad Abeltshauser verzichten. Der deutsche Nationalverteidiger zog sich am vergangenen Sonntag im fünften Viertelfinalspiel gegen die Eisbären Berlin bei einem Zweikampf eine schwere Knieverletzung zu. Der 26-Jährige muss sich in den nächsten Tagen einer Operation am rechten Knie unterziehen.

Abeltshauser, der mit den Red Bulls in den vergangenen drei Jahren die Deutsche Meisterschaft gewann, bestritt in dieser Saison alle 52 DEL-Hauptrundenspiele. Dabei gelangen ihm sechs Tore und 17 Vorlagen. Auch in den bisherigen fünf Playoff-Duellen gegen Berlin stand er auf dem Eis und bereitete dabei einen weiteren Treffer vor. Der Oberbayer kann in den 57 Partien mit einer Plus-Minus-Statistik von +25 nach Mark Voakes (+26) den besten Wert der Red Bulls vorweisen. In insgesamt 209 DEL-Spielen kommt er in dieser Kategorie auf starke +91. Neben Frank Mauer und Andreas Eder ist Abeltshauser der einzige Münchner, der in dieser Saison bisher alle 70 Pflichtspiele in der DEL und Champions League absolviert hat.

Werbung / Anzeige

Im Viertelfinale geht es für die Red Bulls am 29. März in Berlin mit Spiel 6 weiter, nach Siegen führen die Münchner in der „Best of Seven“-Serie mit 3:2.