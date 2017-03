Saisonauftakt im Tierpark Hellabrunn

Die Temperaturen steigen, die Knospen sprießen, die Vögel bauen ihre Nester: Pünktlich mit dem einkehrenden Frühling startet auch der Tierpark Hellabrunn in die neue Saison. Ab dem 1. April hat der Tierpark bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Saisonauftakt gibt es im Münchner Tierpark viele große und kleine Neuheiten zu entdecken. Dazu gehört die Neugestaltung der „Kletterinseln“ innerhalb der Außenanlage der kleinen Affen. Diese sind mit neuen Bäumen und Stämmen ausgestattet und erweitert worden, sodass die Siamangs nun mehrere Inseln und neue Kletterpfade erkunden können. Zudem wurden die Uferrandzonen der Inseln natürlich gestaltet und begrünt. Damit bieten sie nun einen passenden Raum für die Ansiedlung heimischer Amphibien und Insekten.

Ebenso gibt es auf der Außenanlage der Paviane neue Baumstämme zum Klettern und die Schimpansen und Gorillas können wieder nach draußen. „Wenn der Frühling kommt, dann wagen sich die wärmeliebenden Primaten wieder auf ihre Freianlagen, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen“, freut sich Tierpark-Direktor Rasem Baban und fügt hinzu: „Seit das Thermometer angenehme Temperaturen anzeigt, kann man auch die kleinen Orang-Utan-Buben Quentin und Quinn mit ihrer Mama gelegentlich schon auf der Außenanlage sehen.“

Eisbären-Baby Quintana genießt die Frühlingstage ebenfalls in vollen Zügen. Die kleine Eisbärin tollt den ganzen Tag über die Tundra-Anlage und kullert übers Gras – sodass sie an manch einem Nachmittag gar nicht mehr als Eisbär zu erkennen ist, weil ihr Fell so schmutzig ist. „Quintana liebt es, sich ins Wasser zu schmeißen und sich im Sand oder Gras zu wälzen. Dementsprechend sieht sie dann auch aus. Doch wenn sie morgens aus dem Mutter-Kind-Haus kommt, ist sie wieder strahlend weiß“, erzählt Kuratorin Beatrix Köhler.

Natürlich gibt es im Tierpark Hellabrunn auch schon die ersten Jungtiere, die 2017 zur Welt gekommen sind, darunter einige kleine Zwergziegen, ein Katta-Baby, vier Mara-Jungtiere, mehrere Antilopen und ein Mishmi-Takin sowie ein Banteng-Kalb. „Zudem sind die Flamingos bereits fleißig mit dem Nestbau beschäftigt. Ob und wann dort Küken schlüpfen, lässt sich jedoch noch nicht sagen“, so Kurator Frank Müller.

Nach seiner Rückkehr in den Tierpark Hellabrunn erkundet Elefantenbulle Gajendra das neue Elefantenhaus und wird in den nächsten Tagen auch auf der Außenanlage zu sehen sein. „Wir sind schon gespannt, wann Gajendra zum ersten Mal das Badebecken auf der Bullen-Außenanlage testen wird“, verrät Rasem Baban.

Außerdem werden in den nächsten Tagen die Wassergräben der Außenanlage im ganzen Tierpark wieder mit Wasser befüllt. Das Wasser wird in den Wintermonaten abgelassen und die Gräben gereinigt. Die vielen Frühlingsblumen komplettieren das stimmungsvolle Bild im Park.

Öffnungszeiten im Tierpark Hellabrunn: Ab dem 1. April bis 30. Oktober 2017: 9–18 Uhr