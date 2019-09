Saisonfinale der K2 Blade Night am 09. September auf der Strecke Nord

Am Montag, 09. September, lädt die Umweltorganisation Green City e.V. zum Saisonfinale der K2 Blade Night ein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr auf der Theresienhöhe mit einem bunten Rahmenprogramm, Musik, Skateverleih, Skatekursen und vielen weiteren Highlights. K2, Hauptsponsor der Blade Night, ist mit einem erweiterten Angebot vor Ort. So präsentieren sich neben den K2 Skates die Marken K2 Ski, K2 Snowboard, Backcountry Access, Madshus, Line und Full Tilt. Als besonderen Programmpunkt wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem die Teilnehmer*innen unter anderem Skates von K2 sowie weitere Sachpreise gewinnen können. Auf der Bühne vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums nutzen die Veranstalter*innen und ihre Partner die Gelegenheit, um sich bei allen Teilnehmer*innen und den ehrenamtlichen Bladeguards für eine gelungene Saison zu bedanken. Von dort startet um 21:00 Uhr der Skaterzug. Trotz des wechselhaften Wetters war die K2 Blade Night 2019 gut besucht. Insgesamt nutzten 29.500 Teilnehmer*innen das kostenlose Angebot, auf autofreien Straßen zu Skaten. Die Anwohner konnten sich während der K2 Blade Night über bessere Luft und weniger Lärm freuen.

Als eine von fünf ausgesuchten Strecken steht zum Saisonabschluss die 23,5 Kilometer lange Strecke Nord an. Auf autofreien Straßen starten die Teilnehmer*innen von der Theresienhöhe aus über die Hackerbrücke und die Dachauer Straße zur Rundfahrt in Richtung Schwabing Nord. Über die Schwere-Reiter-Straße und Karl-Theodor-Straße queren die Skater*innen zur Leopoldstraße. Nach einer Schleife durch Schwabing-Nord skaten die Teilnehmer*innen über die gleiche Strecke zurück zum Ausgangspunkt. Ob das Wetter am Montag einen Start zulässt, erfahren Interessierte am selben Tag ab 14:00 Uhr auf www.k2bladenight.de.

Termin: 09. September bei gutem Wetter, 19:00 bis 23:00 Uhr (Programm ab 19:00 Uhr, Start der Fahrt um 21:00 Uhr, Ende gegen 23:00 Uhr)

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: Platz vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums, Theresienhöhe, 80339 München

Ansprechpartnerin: Charlotte Hofmann, charlotte.hofmann@greencity.de, (089) 890 668 -627

Weitere Informationen: www.k2bladenight.de