Saisonsieg Nummer fünf: Red Bull München gewinnt bei Vizemeister Bremerhaven

BHV – RBM 4:5 n. P. | Kaltenhauser: „Die Jungs haben überragenden Charakter gezeigt“

Der EHC Red Bull München gewann am neunten Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei Vorjahresfinalist Pinguins Bremerhaven mit 5:4 (1:0|3:1|0:3|0:0|1:0) nach Penaltyschießen. Vor 4.624 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven erzielten Tobias Rieder (2), Ben Smith, Adam Brooks und Filip Varejcka die Tore für die Mannschaft von Interimstrainer Max Kaltenhauser. Am kommenden Wochenende bestreiten die Red Bulls im SAP Garden gegen die Augsburger Panther (Freitag, 18.10., 19:30 Uhr) und die Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 20.10., 19:15 Uhr) einen Derby-Doppelpack.

Spielverlauf

Bremerhaven suchte vom Start weg die Offensive und rückte Münchens Goalie Mathias Niederberger in den ersten Minuten in den Blickpunkt. Nach der stürmischen, aber erfolglosen Anfangsphase der Gastgeber fand München besser ins Spiel. Die Folge: Rieder gelang in der 15. Minute nach energischer Vorarbeit von Andi Eder die verdiente Führung für die Red Bulls, die diesen Vorsprung mit in die erste Pause nahmen.

In Abschnitt zwei dauerte es nur 43 Sekunden, bis die Münchner auf 2:0 erhöhten: Konrad Abeltshauser kurvte ums Pinguins-Gehäuse herum und bediente Ben Smith. Doch Bremerhavens Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ross Mauermann traf in der 22. Minute zum 1:2. Danach erspielten sich beide Teams weiter eine Reihe guter Gelegenheiten. Die nächsten Treffer markierten jedoch die Red Bulls. Erst verwandelte Brooks im Konter allein vor Pinguins-Torhüter Maximilian Franzreb eiskalt (31.), dann bugsierte erneut Rieder den Puck zum 4:1 für München über die Linie (32.). Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel hielt das Team von Max Kaltenhauser die Bremerhavener zunächst souverän auf Distanz, ehe Jan Urbas überraschend auf 2:4 verkürzte (45.). Kurz darauf glückte den Pinguins im Powerplay sogar der Anschlusstreffer durch Miha Verlic (47.). Mit disziplinierter Defensivarbeit bekamen die Red Bulls die Partie aber wieder in den Griff. 2:15 Minuten vor Schluss nahm Bremerhaven den Torwart vom Eis, brachte den sechsten Feldspieler und erzielte zwölf Sekunden vor der Schlusssirene durch Alexander Friesen tatsächlich noch den Ausgleich. Es folgten eine Overtime ohne Tore und das Penaltyschießen. Hier sicherte Filip Varejcka den Extrapunkt für den EHC Red Bull München.

Max Kaltenhauser:

„Es war ein wilder Ritt, aber wir haben den Sieg in Summe verdient. Es war wichtig, wie wir uns heute präsentiert haben, und die Jungs haben überragenden Charakter gezeigt. Hut ab vor der Mannschaft.“

Tore:

0:1 | 14:35 | Tobias Rieder

0:2 | 20:43 | Ben Smith

1:2 | 21:59 | Ross Mauermann

1:3 | 30:07 | Adam Brooks

1:4 | 31:52 | Tobias Rieder

2:4 | 44:33 | Jan Urbas

3:4 | 46:54 | Miha Verlic

4:4 | 59:48 | Alexander Friesen

4:5 | 65:00 | Filip Varejcka

Zuschauer:

4.624