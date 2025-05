Saisonstart an Münchner Badeseen: Wasserqualität ausgezeichnet

Zum Start der Badesaison am 15. Mai ist die Badewasserqualität bei allen acht Münchner Badeseen „ausgezeichnet“. Dass das Baden überall bedenkenlos möglich ist, hat die vorsaisonale Probennahme durch das Gesundheitsreferat ergeben. Die hygienischen Anforderungen an die Wasserqualität der Badeseen werden ausnahmslos eingehalten.

Auch in der diesjährigen Badesaison von Mai bis September wird das Gesundheitsreferat wieder die Wasserqualität in den acht Badeseen mittels mikrobiologischer Wasseruntersuchungen regelmäßig kontrollieren. Die Überwachung beginnt im Mai, auch wenn die Temperaturen noch nicht zum Baden einladen. Die monatlichen Probenahmen werden gemäß den Vorgaben der Bayerischen Badegewässerverordnung durch Ortsbegehungen in 14-tägigem Abstand ergänzt. Die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht auf www.muenchen.de/badeseen.

Damit der Spaß am und im kühlen Nass bei Sonnenschein ohne Folgen bleibt, erinnert das Gesundheitsreferat an ausreichenden Sonnenschutz. Dies gelingt allgemein am besten durch Reduzierung der Aufenthaltszeiten bei starker Sonneneinstrahlung, Bevorzugung von Schattenbereichen sowie durch Schutz der Haut und der Augen durch Bekleidung, Sonnencreme und Sonnenbrille.