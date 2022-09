Saisonstart für Kufen- und Fußball-Fans im Olympiapark

Das Olympia-Eissportzentrum und die SoccArena öffnen wieder. Nach der Sommerpause können die Kufen-Fans ab Montag, 12. September, täglich im Olympia-Eissportzentrum ihre Kreise ziehen. Ein kleines „Warmup“ gibt es schon am Donnertag, 8. September, von 14 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 11. September, heißt es dann auch in der SoccArena: Anpfiff für das große Fußballvergnügen im Olympiapark.

„Wir freuen uns, die beiden Freizeitsporteinrichtungen unseren Besucherinnen und Besuchern anbieten zu können. Denn wie wichtig Bewegung für alle Menschen und besonders für unsere Kinder ist, haben uns die beiden Corona-Jahre eindrücklich gezeigt. Und wir hoffen, dass wir den Betrieb der beiden Angebote ohne größere Einschränkungen trotz Energiekrise und vielleicht neuerlicher Corona-Auflagen in den kommenden Monaten aufrechterhalten können“, so Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Der Publikumslauf in der Trainingshalle findet ab 12. September zu folgenden Zeiten statt: Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr und Mittwoch bis Sonntag von 20 bis 22 Uhr statt. Kassenschluss ist 30 Minuten vor Ende der jeweiligen Laufzeit.

Die SoccArena ist von Montag bis Freitag von 14 bis 22.30 Uhr und am Wochenende und an den Feiertagen von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Alle Informationen zu den Zeiten und Eintrittspreisen gibt es für den öffentlichen Eislauf unter olympiapark.de und für die SoccArena unter soccarena-olympiapark.de.