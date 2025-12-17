Salsa-Ball im Gasteig HP8 – Salsa tanzen unter der Glitzerkugel

Am Montag, 29. Dezember 2025, verwandelt sich die Halle E des Gasteig HP8 in einen glitzernden Ballsaal mit Live-Orchester: Ab 19 Uhr wird in festlichem Outfit Salsa getanzt. Der Eintritt ist frei.

Rund 1000 Menschen kommen regelmäßig zu den Salsa-Partys im Gasteig HP8 und haben sie längst zum Kult-Event gemacht. In seiner Jubiläumssaison setzt der Gasteig kurz vor Jahresschluss noch eins drauf: Die letzte Salsa-Party des Jahres wird zum festlichen Ball.

Entsprechendes Outfit ist angesagt – aber nicht Pflicht: Unter der überdimensionierten Discokugel PLAY der Münchner Designerin Ayzit Bostan lautet der Dresscode des Abends: „elegant & glitzernd“.

Für den passenden Sound sorgen der kolumbianische Sänger und Bandleader David Lenis und sein elfköpfiges Orchester. Mit vor Ort sind die DJs PatFire und Carlos Lazarte. Mit seiner Dance Academy hat Lazarte schon einige der Salsa-Nächte im Gasteig HP8 begleitet. Er weiß, warum diese Gasteig-Veranstaltung in der Tanzszene so viele Fans hat: „Der Sportcharakter und der Spaß-Ausgeh-Charakter des Events mischen sich gut“, sagt Carlos Lazarte. Im Gasteig HP8 sei es egal, ob jemand Salsa-Profi ist oder zum ersten Mal mitmacht. „Alle finden ihren Platz zum Wohlfühlen.“

Für Janine Bogosyan, die die Veranstaltung organisiert, liegt genau darin der besondere Reiz: „In Salsa-Nächten lösen sich die Unterschiede auf und alle bewegen sich in einem gemeinsamen Glücksgefühl.“

Damit dieses Gefühl anhält, wird auch im neuen Jahr unter der Glitzerkugel getanzt: Schon am Mittwoch, 14. Januar 2026 startet die nächste Geburtstags-Party. Die legendäre Silent Disco im Gasteig HP8 findet zum ersten Mal „indoor“ in der Halle E statt.