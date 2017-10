SAM kommen im Januar 2018 auf „YEAH! Tour“

Nachdem die ursprünglich für Frühjahr 2017 angesetzte „Kleinstadtkids Tour“ leider verschoben werden musste, dürfen wir heute endlich die neuen Tour-Termine von SAM verkünden.

Samson und Chelo werden in einer 6-köpfigen Familie im schwäbischen Ochsenhausen groß. Der Vater aus Deutschland, die Mutter aus Sambia. Die beiden Ende 20-jährigen fangen früh an mit der Musik, lernen Instrumente, verlieben sich in HipHop, nehmen Songs auf und landen dank ihrem Mixtape „ZWEInullZWÖLF“ bei Chimperator. 2014 erscheint ihr Debüt-Album „TTB“, mit dem die beiden den Grundstein für ihre Karriere setzen.

Durch den Umzug nach Berlin und München regiert auf einmal die bis dahin unbekannte Hektik der Großstadt ihren Alltag. Endlose Partys, erdrückend viele Möglichkeiten. Das alles bringt Spaß, ist aber auch extrem ermüdend. Damit konfrontiert haben die Jungs entschieden, sich wieder auf die Wurzeln der Kleinstadt zu besinnen. Daraus entstand 2017 das Album „Kleinstadtkids“. Ein persönlicheres, reiferes, größeres Album. Von Reife und Größe zeugt auch die Entscheidung, die zugehörige „Kleinstadtkids“ Tour nach viel Bedenkzeit erstmal auf Eis zu legen, um sich einem vielversprechenden Projekt in den Staaten zu widmen.

In der Zwischenzeit ist viel passiert und die Jungs waren alles andere als untätig. Chelo brachte eine neue „THATBOII“ Kollektion auf den Markt, Samson arbeitete zusammen mit Matthias Schweighöfer an dessen Album. Und SAM kam natürlich auch nicht zu kurz. Die Single „Real Story“ war ein erstes musikalisches Lebenszeichen und ganz bald wird es davon noch jede Menge mehr geben.

Live stehen jetzt endlich die von den Fans heiß ersehnten neuen Live-Dates. Im Januar kommen SAM für fünf Dates auf „YEAH! Tour“!

Wer das energiegeladene Rap-Feuerwerk keinesfalls verpassen will, kann sich ab Mittwoch, 11. Oktober um 14 Uhr auf www.chimperator-tickets.de/sam sein Ticket sichern.

SAM – YEAH! Tour 2018

Präsentiert von Hiphop.de, JUICE und vevo.

– 24.01. Hamburg – Häkken

– 25.01. Berlin – Musik & Frieden

– 26.01. Köln – Veedel

– 27.01. Stuttgart – Schräglage

– 28.01. München – Sunny Red